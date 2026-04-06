今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第6回（2026年4月6日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

お父さんの戒名に「薫」の文字

第2週「灯（ともしび）の道」（演出：新田真三）のはじまり。第1週は子役週という定説を覆し本役のりん（見上愛）と直美（上坂樹里）が登場し、話がぐんぐん動いた。かなり情報量が多かった第1週をまずは整理しておこう。

時代は1882年（明治15年）。主人公はりんと直美で、育った環境が違う同士。りんは栃木の元家老の娘でのびのび育った。かたや直美は東京で天涯孤独に生きるみなしご。生真面目なりんと、正しいことが嫌いと屈折している直美。対照的なWヒロインによって価値観の多様性が描かれる。

ふたりはまだ出会っていないが、東京に所用で来たりんの母・美津（水野美紀）と妹・安（早坂美海）とは道で偶然出会っている。

りんと直美を結びつけそうなのは、研ナオコが演じる謎の占い師・真風。人間なのか風の妖精なのか、すべてお見通しな感じがするが……。

水野美紀、研ナオコ、原田泰造（直美に手を差し伸べる教会の牧師・吉江）と認知度も好感度も高い俳優がヒロインの脇をしっかり固める。イケメン枠は小林虎之介（りんの幼なじみ虎太郎役）。地元（栃木）枠はつぶやきシローに大島美幸（森三中）。

りんに様々な教えを説くよくできた父・お父さん信右衛門（北村一輝）が早くも亡くなったのは残念だ。

さて、第6回。

信右衛門の位牌（いはい）に刻まれた戒名に「薫」の文字が入っている。第1回では彼は「風」の歌を詠んでいた。「風、薫る」は父親の思いをりんが抱えて生きていくというタイトルのようだ。え、もうひとりの直美のことはタイトルに入っていないの？というのはさておく。

大黒柱の父が亡くなり、これからどうしようと思ったとき、りんは「奥様」になることにする。

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