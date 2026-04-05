昨年東京で行われた世界陸上女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみが４日、インスタグラムを更新。前日に出演したＴＢＳ系「オールスター感謝祭」を振り返り、感謝の思いを記した。

番組後半では、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアの金メダリスト木村葵来（ムラサキスポーツ）とコンビを組み、「うんていサバイバルスローゴーランド」で賞金３７万円を獲得。“相棒”木村との２ショットなども添え、「球技が無理と思ったから、走ることを選んできた人生だったので笑 不安しかなかったのですが、素晴らしいアシストの力もあり周りの声が聞こえないくらい真剣に頑張った結果優勝できましたーーー」と感謝した。

フジテレビ系「逃走中」で賞金をゲットした際と同様に、「これで今月も思いっきり一番くじできそうです」と喜んだ。

１週間前に行われたメルボルンでのゴールドツアーでは５位に入り、５月に東京で行われるセイコー・ゴールデングランプリにもエントリーされた。久々の地上波テレビ登場でヘアスタイルも金髪に。フォロワーからは「大活躍でしたね」、「綺麗でカッコよすぎる」、「バスケ上手かった」などの声が寄せられた。