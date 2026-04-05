上乗せ補助最大5万円/kWが対象に！エクソル「太陽光パネル」東京都認定取得

記事ポイント エクソルの太陽光パネルが東京都「令和7年度 優れた機能性を有する太陽光発電システム」認定を取得令和8年度補助事業で最大5万円/kWの上乗せ補助対象となり、初期導入コストを低減エクソル初の「小型区分」認定により、都市部の設置制約にも対応する選択肢が広がる エクソルの太陽光パネルが東京都「令和7年度 優れた機能性を有する太陽光発電システム」認定を取得令和8年度補助事業で最大5万円/kWの上乗せ補助対象となり、初期導入コストを低減エクソル初の「小型区分」認定により、都市部の設置制約にも対応する選択肢が広がる

エクソルが取り扱う太陽光パネルが、東京都の「令和7年度 優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定」を取得しています。

令和8年度の補助事業において最大5万円/kWの上乗せ補助対象となり、住宅への太陽光発電導入を経済面から後押しします。

さらに、エクソルとして初の「小型区分」認定により、スペースに制約のある都市部でも設置できる選択肢が広がっています。

エクソル「太陽光パネル」東京都認定取得

取得認定：東京都「令和7年度 優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定」上乗せ補助（最大）：5万円/kW（XLN48G-230XVA）認定製品数：6機種（新規4機種・継続2機種）特記事項：エクソルとして初の「小型区分」認定を取得

東京都は再生可能エネルギー導入を加速するため、発電性能や耐久性など一定基準を満たす太陽光発電設備を認定し、補助制度を拡充しています。

今回の認定により、対象製品は令和8年度の補助事業で上乗せ補助の対象となり、戸建住宅オーナーの初期導入コスト低減に直接貢献します。

都市部の設置制約に応える「小型区分」認定

今回の認定で特筆されるのは、エクソルとして初となる「小型区分」での認定取得です。

都市部では設置スペースの制約や建物条件により太陽光発電の導入が難しいケースも多く、小型パネルへのニーズが高まっています。

認定を取得した小型パネルは、防眩型かつ面積1.0m²未満を実現しており、太陽電池セル上の光沢度（60度）を7.0以下に抑えた反射光対策も備えています。

設置制約と反射光問題という都市部特有の2つの課題に同時に対応できる点が、このパネルの大きな強みです。

認定製品の主な特長

今回認定を取得した太陽光パネルは、反射光を約90％低減する防眩性能を持っています。

高電圧設計により最少2枚からの設置が可能で、変換効率23％超の高効率セルを採用しています。

また、両面ガラス構造による高耐久・長寿命設計も実現しており、長期的な安心感も提供しています。

認定製品は全6機種で、上乗せ補助額は製品・認定枠によって1万円/kW〜5万円/kWとなっています。

エクソルは設計・施工・導入支援を一貫して提供しており、東京都における再エネ導入を総合的にサポートしています。

今後は小型パネルと補助制度を組み合わせた提案をさらに強化し、都市部の既存建物や中小規模施設など、従来導入が難しかった領域への展開も進めます。

エクソルの太陽光パネルは、東京都認定による上乗せ補助で導入コストを大幅に抑えられます。

反射光約90％低減・変換効率23％超・両面ガラス構造という高性能を、都市部の限られたスペースでも活かせます。

小型区分の認定取得により、これまで設置が難しかった住宅・建物への太陽光発電導入という新たな選択肢が広がっています。

エクソル「令和7年度 優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定」の紹介でした。

よくある質問

Q. 上乗せ補助はいくらもらえますか？

A. 認定製品・認定枠によって異なり、最大5万円/kW（XLN48G-230XVA・防眩型かつ小型の認定枠）から、2万円/kW、1万円/kWの製品があります。令和8年度の補助事業が対象です。

Q. 「小型区分」の認定とは何が違うのですか？

A. 小型区分は面積1.0m²未満という要件を満たす太陽光パネルに適用される認定枠です。都市部の限られたスペースや設置条件が厳しい建物にも対応できるため、これまで太陽光発電の導入が難しかった住宅でも設置の選択肢が広がります。

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