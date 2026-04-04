この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グランフロント大阪（大阪市北区）北館地下1階・イベントラボで現在、展覧会「恐怖心展 大阪」が開かれている。シンガーソングライターむんむが体験リポート。

2025年夏に東京・渋谷で開催され、約13万人を動員した話題の同展。「先端」「閉所」「視線」など、さまざまな対象に対して人が抱く「恐怖心」をテーマにした展示を行う。

開催時間は11時～19時30分。入場料は2,300円。券種は平日券と日時指定券（土曜・日曜・祝日・特定日）。5月10日まで。

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