【生年月日占い】あなたの生年月日から導かれる《2026年4月の運勢》
春爛漫。陽気に誘われて気持ちもぐっと前向きになれそうなとき。勢いにのってやるべきことを片付けてしまいましょう。ときには変化も必要です。毎日のルーティーンを少し変えてみると意外な発見があるかもしれません。それでは、あなたの生年月日から導かれる《2026年4月の運勢》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
決断するのに良いタイミングです。運気の後押しがありスムーズに事が運びそうです。今年は年運も強いときです。やりたいことは具体的な形にしてやり遂げてください。やらない選択肢はなしでとにかく実行するのみです。
サポートのある運気のときですが年運は弱く停滞しているため無理は禁物。一人で抱え込まずに人を頼ってみると案外うまくいきそうです。忙しい日常を送っている人は基本的な生活習慣を見直して時間の余裕を持ちましょう。
Salasvan（サラスヴァン）
運気は動き出しました。地盤固めをするタイミングとしてベストなときです。とにかく多くの種蒔きをしておいてください。ここで蒔く種が5年後にやってくる財運の年を豊かなものとするでしょう。すべてはあなた次第です。
Bloomie（ブルーミー）
運気は弱く停滞中です。5月には運気が動き出すためしばしの忍耐です。5月のスタートに向けて準備をしておいてください。身の回りの整理整頓、断捨離などを通して自分と向き合うことにより、思考もクリアになることでしょう。
Ganarbien（ガナービアン）
一年の中で一番運気の弱いとき。現状維持に徹してここでしっかりと英気を養っておきましょう。なぜなら、6月には長く停滞していた運気が完全にあけて3年ぶりに運気が動き出します。明るい未来に期待しましょう。
Palansophie（パランソフィー）
運気は年運・月運ともに現状維持のとき。特に見間違いや勘違いをしやすいときのため、物事を決めたり環境を変えたりしないほうがよいでしょう。多くを求めず期待は手放して現状を受け止めてみてください。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
受け身の年運を意識して自己主張は控えて周りの空気に合わせてみてください。あなたのこだわりを押し付けることなく一人時間を充実させてみるとよいでしょう。自分自身の趣味の世界に没頭して楽しみましょう。
Parvie（パルヴィー）
年運は弱いためお金に関することは気をつけたいとき。うまい話や投資話には要注意。今は増やすことを考えるよりも今あるモノを守ることに集中してください。お金の貸し借りもどんな事情があってもNGです。
Surlouis（サールイ）
リスタート。再びのチャレンジのときです。過去にうまくいかなかったことやあきらめたことももう一度関わってみると案外うまくいくかもしれません。運気のタイミングは意外と重要です。思い切って再挑戦してみてください。
Devality（ディヴァリティ）
気持ちが浮つきがちなとき。先を急がずに何があっても現状維持に徹しましょう。5月には運気は動くため、悩むことがあっても考えすぎずに5月を待ちましょう。運気が変われば自然と答えが見えてくることでしょう。
Deviage（デヴィアージュ）
一年の中でも特に運気の強いときです。あなたの願いが叶いやすいときのため、希望を達成すべく多少無理をしてでも実行してみてください。運気のサポートがあることでしょう。一転、5月は現状維持のため今がチャンスです。
Hanuexy（ハヌークシィ）
運気は弱く小休止のとき。無理をすると疲れがでやすいときのため体調管理をしっかりしておきましょう。お休みをいつもより多く取るときです。身体の不調や違和感は後回しにしないですぐに対処しておいてください。
あなたの運勢はいかがでしたか？ 年運だけではなく、毎月のバイオリズムを意識することであなたらしく輝けます。人生は変化の連続。恐れずに勇気をもって変化を楽しみましょう。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞ ※top画像は生成AIで作成しています