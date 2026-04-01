おひつじ座は「宇宙を信頼して身をゆだねるとあっと驚くような奇跡が誕生する」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年4月1日〜4月30日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

1カ月丸ごと【10天体順行期間】という、かなりアゲアゲな1カ月の幕開け！ 10天体順行とは、逆行の天体が一つもない状態のことで、未来思考になった宇宙からのイケイケなサポートが届く期間のことよ☆ ここであなたがまいた人生の種は、最高に輝く未来に向けて、すくすくと勢いよく育っていく♡ だからこそ今月はボーっと過ごすのはNGで、能動的に日々を過ごすことが何よりも重要よ！

その中でもとびきりラブリーなエネルギーが降り注ぐのは、4月2日に迎えるてんびん座の満月＆4月17日に迎えるおひつじ座の新月☆ この2つのムーンイベントに共通するのはあなたの『個性』をコスモが思いっきりプッシュするようになることよ！ 独自のオリジナリティを発揮して輝いている人限定で、大成功につながるチャンスやビリオネアリッチになるご縁をお月さまが手配してくれるようになるのよね♡

そもそも、人類の歴史を突き動かしてきたのは、いつの時代でも個性的で型破りな人たち。ふつうじゃない人たちがいたからこそ、新しいムーブメントが実際に生み出されて、集合意識がその時代に合った変容を遂げることができたのよね。私たちの個性は時代を動かすエネルギーになるってコトをまずは知ってちょうだい☆ 歴史的転換点を迎えている今だからこそ、ふつうな人たちからあらゆる運氣を抜き取って、ふつうじゃない個性的な人たちに豊かな運氣を継承させてあげましょう……それがタイムリーな宇宙の意図でもあるのよ♪

とりあえずは、てんびん座満月の夜には個性的なアファメーションをたくさん行って、おひつじ座新月の夜には型破りな願い事を楽しく書き出していくのがおすすめ☆ 最大のポイントは天の神々を退屈させないように、ユニークなアウトプットをしていくことよ！ みんなと同じような意図を宣言しちゃう人は、ぶっちゃけ神さまにとっては退屈な存在。ふつうじゃない意図を堂々と宣言するあなただからこそ、神々の注目を集めることができて、天からのサポートがマジカルリッチに流れてくるようになるのよね♪ 神々は実際のところ、個性的で面白い人をエコヒイキする傾向にあるってコトを知ってちょうだいね♡

■おひつじ座へのメッセージ

あなたの時代がいよいよ始まる1カ月！ 神々の視線があなたに降り注ぐ、スペシャルなタイミングに今月から突入していくわよ☆ 人によってはギョッとするようなシチュエーションに巻き込まれる可能性もあるけれども、それはまだドラマティックな人生のシナリオの序章♪

宇宙を信頼して身をゆだねれば、暗闇の中から突然光が生まれるように、あっと驚くような奇跡が、そこから誕生していくのよね。この世界のステージでは、あなたが主役。運命が本格的に動き出す時を迎えたことに感謝して毎日を過ごしていけば、新月からラブリーなエネルギーが降り注がれると思うわよ♡

おひつじ座のマジカルペインティング

花の絵画

花の絵画をお部屋に飾るとユニークになれるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）