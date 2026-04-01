タレントの藤本美貴（41）が3月26日配信のABEMA「さよならプロポーズ via オーストラリア」に出演。夫・庄司智春との夫婦円満な秘訣（けつ）を明かした。

「さよならプロポーズ」は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断する、恋人として最後の旅に密着するリアリティー番組。VTRでカップルたちの激しい口論を見守った後、スタジオトークで藤本は「ウチは旦那さんが家出するっていうスタイルです。そうすれば一旦冷静にもなれる」と庄司家のルールを“ケンカ解決策”を告白した。

そして一晩寝ると忘れて翌朝には冷静になれるという。「何であんなことでケンカしたんだろう？大したことじゃなかったな」と説明した。

これに対し、共演者の桜田通が「2人でも未来を今後も作っていく前提だから多分そうなれるんでしょうね」と分析すると、スタジオから納得の声が上がった。

藤本も「別れるっていう選択じゃないもんね。ウチの旦那さんも『別れる前提じゃなかったらケンカはいくらしてもいいと思って…』と言ってる」と、庄司との“夫婦円満”な秘訣を明かした。