Xに自動翻訳で“世界中とつながるTL”に　広がる交流と懸念

Xに、タイムライン上の投稿を自動で翻訳する新機能が実装され、日本向けには2026年3月30日から順次提供が開始されました。

これまでもAI「Grok」を利用した翻訳機能自体は備わっていましたが、従来のように「翻訳を表示」ボタンを都度タップする手間がなくなり、日本語の投稿のように違和感なく読めるようになっています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ イーロン・マスク氏らも絶賛「歴史上最大の文化交流」

この画期的な新機能について30日、Xのプロダクト責任者を務めるニキータ・ビア氏は自身のXで「歴史上最大の文化交流がまさに始まった」とコメント。

また、イーロン・マスク氏も「Grokがすべての言語を理解し、コンテンツを推薦することで初めてこれが可能になります。これは長年の目標でした」と、長きにわたる構想が実現した喜びの心境を綴っています。

自動翻訳の導入によって言語の壁が下がり、X上では活発な国際交流が起きています。特に3月26日頃から先行して話題になっていた、通称「BBQ交流」では、日米のユーザー同士で肉料理の画像が次々に投稿され合い、編集部の公式Xタイムラインも、本場の極厚肉の写真で埋め尽くされる事態となりました。

その他にも、“忍者の存在”についてや、日本独特の伝統行事といった珍しい文化に対し、海外ユーザーから高い関心が寄せられるなど、大きな盛り上がりを見せています。

日本のX公式アカウントもこの熱狂にいち早く反応し、「Grokの自動翻訳によって日本のX好きが世界に急速にバレ始めています……！」と興奮気味に投稿。

さらに「このポストもきっとバレるので、みなさんがなぜXを使っているのかを、リプライか引用ポストで教えてください。世界規模で意見交換できるかも」と呼びかけ、ユーザーに向けて広く意見を募集しています。

■ 誤訳によるトラブルや“レスバ”の世界規模化を危惧する声も

国境を越えたコミュニケーションが容易になった一方で、翻訳の精度や機能の仕様に対する懸念の声も。

現在の自動翻訳機能は一部で不正確なニュアンスを含んでしまう場合があり、投稿者の意図とは違う受け取られ方をする可能性も指摘されています。特に宗教観や政治的な話題といったセンシティブなテーマにおいては、些細な誤訳が誤解や衝突を生む恐れがあります。

さらに、日本国内のXにおいて毎日のように繰り広げられている罵詈雑言や不毛な「レスポンスバトル」に辟易としているユーザーも少なくありません。こうした国内のいざこざや争いごとが、自動翻訳を通じて世界規模に広がってしまうのではないかという点は、たしかに無視できない懸念材料と言えそうです。

なお、この自動翻訳機能はユーザー側の設定でオフにすることも可能。投稿の翻訳表示メニューから「英語を自動翻訳する」をオフに設定することで、機能を無効化し、従来通り原文のまま表示させることができます。

ひとまずは世界中のユーザーから好意的に受け入れられており、近年のアップデートの中では非常に幸先の良いスタートを切ったと言える自動翻訳機能。今後のアップデートによって、より文脈に沿った正確な翻訳精度への向上が期待されます。

The largest cultural exchange in history just dropped. — Nikita Bier (@nikitabier) March 29, 2026

＜参考・引用＞

Nikita Bier（@nikitabier）

Elon Musk（@elonmusk）

X Corp. Japan（@XcorpJP）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026033107.html