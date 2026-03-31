『ウポポイ（民族共生象徴空間）』のエントランス棟に位置するレストランとフードコートがリニューアルされ、2026年4月3日（金）に『オハウとジビエの専門店 海空のハル』が、4月28日（火）に『フードコートキッチン poro』がオープンします。

画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団

『オハウとジビエの専門店 海空のハル』では、フチ（おばあさん）が作るアイヌ料理『オハウ』や北海道ジビエ（鹿肉・熊肉）の日替定食、軽食＆スイーツを味わえます。

画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団

こだわりの珈琲や北海道のワインを飲みながら、アイヌ文化を感じるひとときを過ごすことができますよ。

画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団

オハウが入ったコースや、おまかせコースのほか、予算に合わせたコースも注文可能です。※いずれも1週間前までの事前受付。

画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団

『フードコートキッチン poro』は、地元食材たっぷりのしらおいちゃんぽんや白老牛カレー、ポロト豚丼、ポロト豚の低温調理チャーシュー入りラーメンのほか、

画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団

北海道のソウルフード『あげいも』や、ノヤ（よもぎ）ソフトクリームなどのテイクアウトも充実しています。

画像：公益財団法人アイヌ民族文化財団詳細情報

オハウとジビエの専門店 海空のハル

場所：ウポポイ エントランス棟 レストラン

営業時間：11:00～閉園時間（L.O.閉店1時間前）

フードコートキッチン poro

場所：ウポポイ エントランス棟 フードコート

営業時間：9:00～閉園時間（L.O.閉店1時間前）

ウポポイ（民族共生象徴空間）

住所：北海道白老郡白老町若草町2丁目3

電話番号：0144-82-3914

※画像はイメージです

北海道Likers編集部のひとこと

レストランとフードコートが4月にリニューアル！

白老町出身のフチ（おばあさん）が作る伝統料理オハウ（汁物）をはじめ、白老町を中心とした北海道食材やアイヌ文化の要素を取り入れた創作料理、2店舗限定のオリジナルメニューを味わうことができますよ◎

園内での食体験が一層充実し、地域の豊かな食とアイヌ文化の魅力を感じることができるきっかけとなりそうですね！

文／北海道Likers

【画像・参考】【ウポポイ】北海道白老町｜新たな飲食２店舗がオープン。アイヌ文化に触れる食体験を提供 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

