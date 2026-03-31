「産前最後の2人海外旅行」みちょぱ＆大倉士門、誕生日祝いでハワイへ「ママの顔になっててすごい優しい顔」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは3月30日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門さんの誕生日を祝うために訪れたハワイでのプライベートショットを公開しました。
【写真】みちょぱ、夫の誕生日祝いにマタニティ旅行へ
「お互いの誕生日は物ではなく旅行をプレゼントがお決まり」というみちょぱさん。今年は妊娠中のため諦めかけていたものの、医師からの「むしろ中期の今のうちに」というアドバイスを受け、知り合いのいるハワイ行きを決意したと明かしました。「旅行前後の検診も問題なく順調で、今回のテーマは無理せずゆっくり産前最後の2人海外旅行」と、母子の健康を第一に考えた“穏やかな旅”を楽しんだことも伝えています。
コメントでは「本当に旦那との旅行は大切です」「素敵な写真」「みちょぱ可愛い」「素敵なお二人の写真に心がほっこりしました」「みちょぱの顔がママの顔になっててすごい優しい顔してる！可愛い」「夫婦2人だけの時間はもうほんとに今が最後やから、いっぱい楽しんでください」「素敵すぎる2人」「仲良し夫婦いいね」など、温かい声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】みちょぱ、夫の誕生日祝いにマタニティ旅行へ
「旦那との旅行は大切です」みちょぱさんは「少し時差になってしまったけど今年の旦那の誕生日旅行」と、つづり10枚の写真を公開。3月16日に誕生日を迎えた大倉さんとの旅行の様子を披露しました。
コメントでは「本当に旦那との旅行は大切です」「素敵な写真」「みちょぱ可愛い」「素敵なお二人の写真に心がほっこりしました」「みちょぱの顔がママの顔になっててすごい優しい顔してる！可愛い」「夫婦2人だけの時間はもうほんとに今が最後やから、いっぱい楽しんでください」「素敵すぎる2人」「仲良し夫婦いいね」など、温かい声が集まりました。
「寅ぽーずかわええ！！」これまでも大倉さんとのお出掛けショットをたびたび公開しているみちょぱさん。1月19日には「三が日の初詣 鞍馬寺編」とつづり、8枚の写真を公開しました。写真は全て大倉さんとのツーショットで、仲の良さが伺えます。ファンからは「ほんっっまに、可愛すぎる夫婦」「寅ぽーずかわええ！！」「明るくていいな 拝見していてこちらもほっこりします」などの声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)