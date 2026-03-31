千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

3月29日（日）の同番組では、カリスマ芸人が事務所の大御所MCの“現在”について言及する場面があった。

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今回は、芸人界に存在する“イジっていいのかわからない話”をきしたかのの高野正成がジャッジする「第3回 高野正成の触ってはいけない柔らかい話」を実施。

スタジオゲストに柏木由紀を迎え、鬼越トマホーク、きしたかのの岸大将、三四郎の小宮浩信、ライスの関町知弘、リンダカラー∞のDenが、イジっていいのかわからない“柔らかい話”を持ち寄った。

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Denは同じ事務所の先輩・ふかわりょうについて相談。ライブに一番下から出ているというふかわについて、「意味わからなかったんですけど、着物だった」と語る。

舞台衣装だと思って「ネタ衣装これなんですか？」と聞いたところ、「もう着物だから、俺は」と返ってきたという“私服が着物”問題に困惑していると明かす。

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すると大悟は、「陰で『なんで着物着てるの？』が一番良くない。お前ら後輩がツッコまないと」と指摘し、「恵さんの銀髪とかも」と、大御所MC・恵俊彰の話題を振る。

これにDenは「後輩から白狼って呼ばれている」「間接視野で見たら白い狼」とぶっちゃけ。さらに、「ヒデちゃん（中山秀征）もガリガリで」「『タイムショック』とやったとき、手に（体が）全部隠れる」と事務所の大御所タレントの“現在”にも言及し、千鳥を爆笑させていた。