「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２９日、蒲郡）

１号艇で人気を集めた峰竜太（４１）＝佐賀・９５期・Ａ１＝がインから逃げ切って１着。当地で開催された２０２３年１０月ダービー以来となる７回目のＳＧ優勝を飾った。２着には２コースから差した西山貴浩（福岡）が続き、３着に山田康二（佐賀）が入った。

メモリアルの水面で再びスーパースターが輝いた。峰が勝ち取った絶好枠から逃げてＶ。全２４場制覇＆通算Ｖ１００を飾った２３年１０月の当地ダービー以来となるＳＧ優勝、そして当地のＳＧ連続優勝をつかみ取った。ピットに引き揚げると弟子の定松勇樹（佐賀）と抱擁。「正直に言うと最後かもしれないと思って、この景色を自分の記憶に残るように焼き付けた」と、復活のＶに目を腫らした。

今節の相棒となった３７号機は２連対率が下から数えて５番目という低勝率エンジン。卓越した整備力を遺憾なく発揮して変身させると、３走目から３連勝で予選をトップ通過。準優、そして優勝戦とインからきっちり勝ち切った。「整備もしかり、蒲郡の見えない力が間違いなくある」と復活の地である当地との縁を感じ取る。

このクラシックを制して五大競走“ＧＲＡＮＤＥ５”の完全制覇へ残すはメモリアルだけとし、さらに来春に地元からつで開催される次回のＳＧ・ボートレースクラシックの出場権も獲得した。「頑張る気持ちがどんどん増えてくる。これでまた３年くらい頑張れる。ファンを沸かせたい」と、走る原動力は増すばかりだ。まだまだスターとして第一線でまばゆい輝きを放ち続ける。