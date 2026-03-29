76万回表示され4.7万「いいね」を獲得しているのは、猫のからだが人間とはまったく違うことがよくわかる様子。投稿には「レンチンし過ぎて膨らんだ時のお餅みたい」「柔らかいちご大福」と、お餅や大福に例える視聴者が続出しています。

【動画：透明のキャットウォークの上にいた猫→『座る瞬間』を下から見ていると…驚きの光景】

猫が座るとどうなる？

X（Twitter）アカウント「無重力猫ミルコのお家」に投稿されたのは、真っ白な毛並みが美しい「ミルコくん」がゆっくり座る様子。ミルコくんがくつろぎ始めたのは透明のキャットウォークの上だったようで、下からもからだが丸見えだったそうです。

飼い主さんがすかさず下に潜り込み撮影モードに入ったのは、猫が座るときの『からだの不思議』をとらえるため！猫は座るときどうなるかというと…？

ふくらんだ？！

ピンクの肉球がはっきり見える体勢から、ゆっくりと座る体勢に入ったミルコくん。まずは片手ずつ折り込んでからだの下に置くと、どっしりと上半身を下ろしたといいます。すると、真っ白なからだが横にみょーんと広がったとのこと。

そのボリュームは、座る前とあとでは倍以上にふくらんだように見えたそう！ぺたーっと横に広がったからだを見て、思わず飼い主さんもびっくり。『猫は座ると想像以上にふくらむ』という不思議な姿をとらえることに成功した瞬間でした。

素早く座るときは？

飼い主さんは、ミルコくんがゆっくりではなく素早く座るときの様子もとらえたとのこと。スッと座ると、ミルコくんのからだは「パフッ」と瞬間的にふくらんだのだそうです。まるで空気を入れるとふくらむ風船のようですね。

みょーんとふくらんだりパフッとふくらんだりするミルコくんは、以前は重力を無視したようなジャンプを披露する『無重力猫』としてSNSで話題になったこともあったそう。重力がなかったりふくらんだりするところを見ると、ミルコくんは只者ではなさそうですね。

ゆっくりふくらむミルコくんの投稿には、「ぎゅーってされたお腹と肉球がたまらん……！」「見るとハッピーになれる膨らみですね！」などのコメントも。魅了されてしまった視聴者がたくさんいたようです！

Xアカウント「無重力猫ミルコのお家」には、ミルコくんと暮らすうしおくん、ピーチちゃん、ロッケくん、くうくんたちの癒し満載な姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「無重力猫ミルコのお家」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。