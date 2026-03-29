【ヒロアカ×ヴィジランテ】Anime Japanにてトークイベント開催！
4月にTVアニメ10周年を迎える ”ヒロアカ” と、TVアニメ第2期最終話目前の『ヴィジランテ』の合同ステージが、2026年3月28日（土）にAnimeJapan2026にて開催された。それぞれの作品の主人公役を務めるデク役・山下大輝、コーイチ役・梅田修一朗をはじめ、両作品で活躍するイレイザーヘッド役の諏訪部順一、プレゼント・マイク役の吉野裕行が登壇し、 ”ヒロアカ” ワールド全開のトークが展開された。
＞＞＞ステージの様子をチェック！（写真7点）
キャスト陣がステージに登壇すると、集まった多くのファンより大きな拍手が贈られる。山下さんは「ステージを最後まで楽しんでください！よろしくお願いしまーっシュ！」、梅田さんは「俺は今年もAnimejapanにやって来た男！ザ・クロウラー！」と元気に挨拶し、会場を盛り上げる。今回のAnimeJapanステージでは、プロヒーロー役を務める諏訪部さんと吉野さんをステージに迎え、和やかな雰囲気でトークがスタートした。
山下さんと梅田さんの2人は、昨年12月に開催された「東京コミコン2025」の合同ステージでも共演を果たしたばかり。山下さんはコミコンのステージを振り返り、「会場の空気感が違っていた。グローバルな雰囲気があり、 海外にも広まっていることを実感できました。」と語る。梅田さんは、『ヴィジランテ』第1期の放送が始まる1年前にAnimeJapanのステージに登壇しており、「『ヴィジランテ』は前日譚ではあるが、こうやって ”ヒロアカ” のステージに一緒に出演する機会が増え、 ”ヒロアカ” ファミリーに入れていただけたら嬉しい。」と語ると会場から温かい拍手が贈られた。
まずは、遂に3月30日（月）にTVアニメ第2期のクライマックスを迎える『ヴィジランテ』について、梅田さんを中心にトークを展開する。主人公・コーイチは、物語の中で大きな成長を遂げるキャラクター。第1期と比べて、アフレコ現場での気持ちの変化を梅田さんに伺うと「コーイチは、最初は周りに巻き込まれながらヴィジランテ活動を行っていったが、僕自身も、師匠役の間宮（康弘）さん、ポップ役の長谷川（育美）さんと、アフレコで自然と繋がっていくことが増え、パワーが出し易くなったと感じるところがあります。」とコーイチの状況と重ねて印象を語った。現在、第2期のクライマックスで展開中の「東京スカイエッグ編」では、『ヴィジランテ』のメインヴィランであるNo.6の暗躍により「東京スカイエッグ爆破事件」が発生し、 ”ヒロアカ” でもおなじみのプロヒーローたちが活躍する中、コーイチが目を見張るような成長を見せることになる。ヒーローたちのピンチを救ったコーイチのシーンを振り返り、梅田さんは「いつも通り必死で演じていました。「KGDDDDD！！（気合をギュッとしてドドドドドーン）」と叫ぶシーンは、がむしゃらになって、原作よりも「D」がひとつ多かったかも」と語ると会場から笑いがこぼれる。「でも、気持ちが昂ると、文字数を超えちゃうよね。」と山下さんも理解をみせる。また、このシーンで登場するオールマイトの印象を山下さんに伺うと「画風が全然違う。存在感の塊のようなカッコよさがある。全盛期でフルパワーを使えている時代のオールマイトを見ると、尊くて、カッコよくて、とても泣けてきます。」と感想を語った。
また、『ヴィジランテ』では、相澤・白雲・山田らの雄英高校時代を描いたエピソード「相澤学生編」も大きな話題となった。映像を交えながら「相澤学生編」についての印象を伺うと、吉野さんは「 ”ヒロアカ” が始まった時に、生徒と同じ目線にならないようにというディレクションを受けて演じていたが、『ヴィジランテ』では、もう一度若い学生役を演じることになったので、難しさがあった。」と役作りの印象を振り返る。白雲との関係性が描かれたエピソードについて、諏訪部さんは「原作を読んでいて、いずれこのエピソードをやりたいと思っていた。今回、演じることができて良かったです。相澤も山田も、キャラクターのバックボーンが埋められて、深みに繋がったのかなと。『ヴィジランテ』を見て、 ”ヒロアカ” のエピソードをもう一度観ていただくと、よりエモいと思っていただける。」と語る。山下さんも「キャラクターの過去が知れて嬉しかった。 ”ヒロアカ” のキャラクターは、色々なものを抱えて戦っているが、彼らが強くなる根幹を知ることができ、より一層キャラクターの造形が深くなりました。」と感想を語る。また、諏訪部さんは、「相澤は ”ヒロアカ” ではある種、覚悟が決まっている人物だが、迷っていた過去の経験があったからこそ、迷っている生徒達と真摯に向き合えるのかなと思いました。」とコメントを残した。
続いて、「ヒロアカ FINAL SEASON クローズアップ！」と称するコーナーへと移り、 ”ヒロアカ” の最終決戦で描かれた各キャラクターの印象的なエピソードを振り返ることに。まずは、第166話「相澤くんから。」より、相澤とプレゼント・マイク、そして、黒霧とのシーンが紹介される。『ヴィジランテ』の「相澤学生編」とリンクするこのシーンについて、吉野さんにアフレコ時の印象を尋ねると「『ヴィジランテ』でも白雲が亡くなるところを見ていたが、あまりそこは考えたくないなと。彼自身が話したまんまが届けばいいなと思いながら演じていました。」と語る。諏訪部さんは「いつのまにか教師をやることになったが、改めてこのエピソードを観ると、胸にくるものがある。『ヴィジランテ』で「相澤学生編」を演じる前にこのシーンを収録したのですが、気持ちの流れとしては ”ヒロアカ” に繋がる部分もあったのかなと思う。」とコメント。山下さんは、両腕を失い、窮地に陥ったデクのもとに相澤たちが駆け付けたシーンについて伺う。演じていた時の感想を聞くと「心のどこかで誰かが…という気持ちはあったのかなと。今回は、 ”皆で救けだす” ことを主軸にしているので、ここから始まるんだという登場だった。そして、あんな状態でも、まず皆の心配をするデクの考え方が改めてすごいなと感じるシーンだった。」とその思いを語った。
そして、FINAL SEASONラストでは、相澤とプレゼント・マイクが、白雲と通じることで、オール・フォー・ワン撃破に繋がることとなった。ラストバトルの印象を梅田さんに伺うと、「皆が救けに来るのも胸が熱くなる展開ですが、なによりデク役の山下さんのお芝居が…。漏れる息全てが、デクと過ごした時間を物語っているようで、息を呑むのも忘れるような山下さんの演技に、ただただ「頑張れ、デク」と応援していました、」と熱のこもった感想を述べた。
”ヒロアカ” と『ヴィジランテ』のトークがたっぷりと語られた後、最後にキャスト陣よりファンへのメッセージが贈られた。
山下さん「 ”ヒロアカ” は終わったという感じがまだ全くしていなくて、いつか実感する日が来るのかなと思います。こうやって振り返ってみると、深い思い出が蘇ります。そして、『ヴィジランテ』を見ると、『ヒロアカ』の世界は過去にこんなことがあり、とても深い物語だなと感じることができます。ぜひ『ヴィジランテ』も見て頂き、キャラクターの熱い部分を感じて楽しんでいただけたらと思います。」
梅田さん「 ”ヒロアカ” は最終回を終え、まだ熱覚めやらぬといったところですが、『ヴィジランテ』はまだ最終回を残しています。皆さんの ”ヒロアカ愛” をそのままに、『ヴィジランテ』を楽しんで、応援していただけたらと思います。コーイチの決断を見届けてください。」
諏訪部さん「 ”ヒロアカ” は原作として区切りがついていますが、（アニメ10周年の）メモリアルな展開もあるようで楽しみです。そして、『ヴィジランテ』が、今回最終回を迎えるのですが、原作も続きがありますので応援をよろしくお願いします。」
吉野さん「 ”ヒロアカ” も面白いですね。そして『ヴィジランテ』も面白いですね。ヒーローになる物語と、ヒーローを辞める物語ですよ。ヒーローじゃなくても、ヒーローになるうる人間がいるということなんですよね。ヒーローじゃなくても、正しく生きたいと思いました。」
ステージ最後には、山下さんと梅田さんからの「更に向こうへ！」の掛け声に、会場全員が「プルスウルトラ！」と大きなレスポンスが響き渡り、ステージは大盛り上がりで幕を閉じた。
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』は、今年4月3日（金）に、第1期初回放送からちょうど10年を迎える。その10周年のスタートとなる記念日に、10周年記念プロジェクト【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】のスタートイベントが開催される。また、5月2日（土）夕方5：30にテレビ放送される新作エピソード【No.170＋1「More」】、5月31日（土）の横浜公演を皮切りに海外でも開催、林ゆうき氏が手掛けた ”ヒロアカ” 劇伴の数々を楽しめる【僕のヒーローアカデミア in Concert＜コンサート＞】の開催など、続々と企画が進行中！
また、好評放送中の『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』は、3月30日（月）放送の第2期最終話（第26話）「卒業と進路」で、ついにクライマックスを迎える。また、第2期最終話放送に向けてTVerにて第14話〜第25話を期間限定無料配信中だ。
（C） 堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
（C） 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
キャスト陣がステージに登壇すると、集まった多くのファンより大きな拍手が贈られる。山下さんは「ステージを最後まで楽しんでください！よろしくお願いしまーっシュ！」、梅田さんは「俺は今年もAnimejapanにやって来た男！ザ・クロウラー！」と元気に挨拶し、会場を盛り上げる。今回のAnimeJapanステージでは、プロヒーロー役を務める諏訪部さんと吉野さんをステージに迎え、和やかな雰囲気でトークがスタートした。
山下さんと梅田さんの2人は、昨年12月に開催された「東京コミコン2025」の合同ステージでも共演を果たしたばかり。山下さんはコミコンのステージを振り返り、「会場の空気感が違っていた。グローバルな雰囲気があり、 海外にも広まっていることを実感できました。」と語る。梅田さんは、『ヴィジランテ』第1期の放送が始まる1年前にAnimeJapanのステージに登壇しており、「『ヴィジランテ』は前日譚ではあるが、こうやって ”ヒロアカ” のステージに一緒に出演する機会が増え、 ”ヒロアカ” ファミリーに入れていただけたら嬉しい。」と語ると会場から温かい拍手が贈られた。
まずは、遂に3月30日（月）にTVアニメ第2期のクライマックスを迎える『ヴィジランテ』について、梅田さんを中心にトークを展開する。主人公・コーイチは、物語の中で大きな成長を遂げるキャラクター。第1期と比べて、アフレコ現場での気持ちの変化を梅田さんに伺うと「コーイチは、最初は周りに巻き込まれながらヴィジランテ活動を行っていったが、僕自身も、師匠役の間宮（康弘）さん、ポップ役の長谷川（育美）さんと、アフレコで自然と繋がっていくことが増え、パワーが出し易くなったと感じるところがあります。」とコーイチの状況と重ねて印象を語った。現在、第2期のクライマックスで展開中の「東京スカイエッグ編」では、『ヴィジランテ』のメインヴィランであるNo.6の暗躍により「東京スカイエッグ爆破事件」が発生し、 ”ヒロアカ” でもおなじみのプロヒーローたちが活躍する中、コーイチが目を見張るような成長を見せることになる。ヒーローたちのピンチを救ったコーイチのシーンを振り返り、梅田さんは「いつも通り必死で演じていました。「KGDDDDD！！（気合をギュッとしてドドドドドーン）」と叫ぶシーンは、がむしゃらになって、原作よりも「D」がひとつ多かったかも」と語ると会場から笑いがこぼれる。「でも、気持ちが昂ると、文字数を超えちゃうよね。」と山下さんも理解をみせる。また、このシーンで登場するオールマイトの印象を山下さんに伺うと「画風が全然違う。存在感の塊のようなカッコよさがある。全盛期でフルパワーを使えている時代のオールマイトを見ると、尊くて、カッコよくて、とても泣けてきます。」と感想を語った。
また、『ヴィジランテ』では、相澤・白雲・山田らの雄英高校時代を描いたエピソード「相澤学生編」も大きな話題となった。映像を交えながら「相澤学生編」についての印象を伺うと、吉野さんは「 ”ヒロアカ” が始まった時に、生徒と同じ目線にならないようにというディレクションを受けて演じていたが、『ヴィジランテ』では、もう一度若い学生役を演じることになったので、難しさがあった。」と役作りの印象を振り返る。白雲との関係性が描かれたエピソードについて、諏訪部さんは「原作を読んでいて、いずれこのエピソードをやりたいと思っていた。今回、演じることができて良かったです。相澤も山田も、キャラクターのバックボーンが埋められて、深みに繋がったのかなと。『ヴィジランテ』を見て、 ”ヒロアカ” のエピソードをもう一度観ていただくと、よりエモいと思っていただける。」と語る。山下さんも「キャラクターの過去が知れて嬉しかった。 ”ヒロアカ” のキャラクターは、色々なものを抱えて戦っているが、彼らが強くなる根幹を知ることができ、より一層キャラクターの造形が深くなりました。」と感想を語る。また、諏訪部さんは、「相澤は ”ヒロアカ” ではある種、覚悟が決まっている人物だが、迷っていた過去の経験があったからこそ、迷っている生徒達と真摯に向き合えるのかなと思いました。」とコメントを残した。
続いて、「ヒロアカ FINAL SEASON クローズアップ！」と称するコーナーへと移り、 ”ヒロアカ” の最終決戦で描かれた各キャラクターの印象的なエピソードを振り返ることに。まずは、第166話「相澤くんから。」より、相澤とプレゼント・マイク、そして、黒霧とのシーンが紹介される。『ヴィジランテ』の「相澤学生編」とリンクするこのシーンについて、吉野さんにアフレコ時の印象を尋ねると「『ヴィジランテ』でも白雲が亡くなるところを見ていたが、あまりそこは考えたくないなと。彼自身が話したまんまが届けばいいなと思いながら演じていました。」と語る。諏訪部さんは「いつのまにか教師をやることになったが、改めてこのエピソードを観ると、胸にくるものがある。『ヴィジランテ』で「相澤学生編」を演じる前にこのシーンを収録したのですが、気持ちの流れとしては ”ヒロアカ” に繋がる部分もあったのかなと思う。」とコメント。山下さんは、両腕を失い、窮地に陥ったデクのもとに相澤たちが駆け付けたシーンについて伺う。演じていた時の感想を聞くと「心のどこかで誰かが…という気持ちはあったのかなと。今回は、 ”皆で救けだす” ことを主軸にしているので、ここから始まるんだという登場だった。そして、あんな状態でも、まず皆の心配をするデクの考え方が改めてすごいなと感じるシーンだった。」とその思いを語った。
そして、FINAL SEASONラストでは、相澤とプレゼント・マイクが、白雲と通じることで、オール・フォー・ワン撃破に繋がることとなった。ラストバトルの印象を梅田さんに伺うと、「皆が救けに来るのも胸が熱くなる展開ですが、なによりデク役の山下さんのお芝居が…。漏れる息全てが、デクと過ごした時間を物語っているようで、息を呑むのも忘れるような山下さんの演技に、ただただ「頑張れ、デク」と応援していました、」と熱のこもった感想を述べた。
”ヒロアカ” と『ヴィジランテ』のトークがたっぷりと語られた後、最後にキャスト陣よりファンへのメッセージが贈られた。
山下さん「 ”ヒロアカ” は終わったという感じがまだ全くしていなくて、いつか実感する日が来るのかなと思います。こうやって振り返ってみると、深い思い出が蘇ります。そして、『ヴィジランテ』を見ると、『ヒロアカ』の世界は過去にこんなことがあり、とても深い物語だなと感じることができます。ぜひ『ヴィジランテ』も見て頂き、キャラクターの熱い部分を感じて楽しんでいただけたらと思います。」
梅田さん「 ”ヒロアカ” は最終回を終え、まだ熱覚めやらぬといったところですが、『ヴィジランテ』はまだ最終回を残しています。皆さんの ”ヒロアカ愛” をそのままに、『ヴィジランテ』を楽しんで、応援していただけたらと思います。コーイチの決断を見届けてください。」
諏訪部さん「 ”ヒロアカ” は原作として区切りがついていますが、（アニメ10周年の）メモリアルな展開もあるようで楽しみです。そして、『ヴィジランテ』が、今回最終回を迎えるのですが、原作も続きがありますので応援をよろしくお願いします。」
吉野さん「 ”ヒロアカ” も面白いですね。そして『ヴィジランテ』も面白いですね。ヒーローになる物語と、ヒーローを辞める物語ですよ。ヒーローじゃなくても、ヒーローになるうる人間がいるということなんですよね。ヒーローじゃなくても、正しく生きたいと思いました。」
ステージ最後には、山下さんと梅田さんからの「更に向こうへ！」の掛け声に、会場全員が「プルスウルトラ！」と大きなレスポンスが響き渡り、ステージは大盛り上がりで幕を閉じた。
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』は、今年4月3日（金）に、第1期初回放送からちょうど10年を迎える。その10周年のスタートとなる記念日に、10周年記念プロジェクト【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】のスタートイベントが開催される。また、5月2日（土）夕方5：30にテレビ放送される新作エピソード【No.170＋1「More」】、5月31日（土）の横浜公演を皮切りに海外でも開催、林ゆうき氏が手掛けた ”ヒロアカ” 劇伴の数々を楽しめる【僕のヒーローアカデミア in Concert＜コンサート＞】の開催など、続々と企画が進行中！
また、好評放送中の『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』は、3月30日（月）放送の第2期最終話（第26話）「卒業と進路」で、ついにクライマックスを迎える。また、第2期最終話放送に向けてTVerにて第14話〜第25話を期間限定無料配信中だ。
（C） 堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
（C） 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
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