英紙「ザ・ガーディアン」が称賛、三笘薫が「輝かしいパス」を供給した

日本代表は現地時間3月28日、国際親善試合でスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。

ワールドカップ（W杯）へ向けた準備の場となった敵地ハムデンの地で、日本が誇るスピードスターが勝負を決めた。英紙「ザ・ガーディアン」は「日本の意欲的なアプローチに対するふさわしい報酬」と、決勝ゴールを挙げたFW伊東純也の活躍を高く評価した。

試合は序盤から日本が主導権を握る展開となった。MF田中碧のシュートがクロスバーを叩き、FW鈴木唯人も相手ゴールを脅かす。スコットランドもMFスコット・マクトミネイを中心に反撃を試みたが、日本の守護神GK鈴木彩艶が立ちはだかった。同紙は、夏の本大会で「適切なインパクトを与えるという野望」を持つ日本が、より洗練されたチームであったと伝えている。

後半、日本はさらにギアを上げた。途中出場のMF三笘薫が決定機を演出。三笘は「輝かしいパス」を伊東へ送り、さらに自らもネットを揺らす寸前のシュートを放つなど、攻撃を活性化させた。一方のスコットランドは精彩を欠き、スタンドからは「試合終了のホイッスルとともにブーイング」が浴びせられるなど、地元ファンの不満を露呈する内容となった。

均衡が破れたのは終盤だった。FW塩貝健人のラストパスを受けた伊東が、相手GKの逆を突くシュートを沈めて決勝点を奪った。同紙は「伊東純也がアウェーチームを良い状態でウェンブリーへと向かわせた」と綴っており、日本の快勝を称賛。スコットランドが「受動的だった」のに対し、日本が終始「意欲的なアプローチ」で試合を支配したと指摘している。（FOOTBALL ZONE編集部）