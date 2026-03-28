秋葉原に24時間営業のセルフ型無人カフェ「スマートカフェ」がオープン！時間制限なし

記事ポイント 秋葉原駅徒歩3分に24時間営業のセルフ型無人カフェがオープンドリンク購入のみで利用でき、時間制限なしWi-Fi・電源完備でPC作業や勉強にも最適な40席の快適空間 秋葉原駅徒歩3分に24時間営業のセルフ型無人カフェがオープンドリンク購入のみで利用でき、時間制限なしWi-Fi・電源完備でPC作業や勉強にも最適な40席の快適空間

株式会社アスライズが手がける24時間営業のセルフ型無人カフェ「スマートカフェ 秋葉原店」が、2026年3月28日（土）にオープンします。

ドリンクを購入するだけで利用でき、時間制限なく自分のペースで過ごせる新しいスタイルのカフェです。

JR秋葉原駅から徒歩3分という好立地に、Wi-Fiと電源を完備した快適空間が誕生しています。

アスライズ「スマートカフェ 秋葉原店」

店舗名：スマートカフェ 秋葉原店開店日：2026年3月28日（土）アクセス：JR線「秋葉原」駅 徒歩3分営業時間：24時間営業席数：40席

「スマートカフェ」は、スタッフのいない完全セルフ型の無人カフェです。

自動販売機でドリンクを購入するだけで店内を利用でき、面倒な会員登録や予約は必要ありません。

24時間いつでも営業しているため、早朝の出勤前や深夜の作業など、時間帯を問わず自由に立ち寄れます。

Wi-Fi・電源完備の快適空間

店内にはWi-Fiと電源が完備されており、PC作業や勉強に適した環境が整っています。

時間制限がないため、集中して取り組みたい作業にもじっくり向き合えます。

座席数は40席で、個室感のあるスペースやボックス席など、用途に応じて選べるレイアウトが特徴です。

自宅でも職場でもない「サードプレイス」として、ちょっとした休憩からしっかりとした作業まで幅広く対応しています。

さまざまなライフスタイルの人が、気軽にスマートにカフェ時間を過ごせる空間となっています。

24時間営業・時間制限なし・Wi-Fi電源完備という3つの条件が揃い、都心で快適な作業環境を求める人にとって心強い選択肢です。

ドリンク1杯で利用できる手軽さも、日常的に通いやすいポイントとなっています。

JR秋葉原駅から徒歩3分のアクセスの良さも魅力です。

アスライズ「スマートカフェ 秋葉原店」の紹介でした。

よくある質問

Q. スマートカフェの利用に会員登録や予約は必要ですか？

A. 会員登録や予約は不要です。

自動販売機でドリンクを購入するだけで店内を利用できます。

Q. スマートカフェにはWi-Fiや電源はありますか？

A. Wi-Fiと電源が完備されています。

時間制限もないため、PC作業や勉強など集中したい用途にも適しています。

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