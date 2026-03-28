経済成長の青写真が始動！ マレーシア「新産業マスタープラン2030（NIF）」

記事ポイント マレーシアが新インセンティブ・フレームワーク（NIF）を2026年3月1日に製造業分野で施行従来のタックスホリデー中心から段階制・成果連動型インセンティブモデルへ移行半導体・EV関連部品など付加価値の高い分野で日本企業の投資を歓迎 マレーシアが新インセンティブ・フレームワーク（NIF）を2026年3月1日に製造業分野で施行従来のタックスホリデー中心から段階制・成果連動型インセンティブモデルへ移行半導体・EV関連部品など付加価値の高い分野で日本企業の投資を歓迎

マレーシア投資開発庁（MIDA）が、製造業の成長促進に向けた新インセンティブ・フレームワーク（NIF）を導入しています。

従来のタックスホリデー中心の制度から、段階制および成果連動型インセンティブモデルへと移行する戦略的な制度改革です。

半導体やEV関連部品をはじめとする付加価値の高い分野で、日本企業の投資を積極的に歓迎しています。

MIDA「新インセンティブ・フレームワーク（NIF）」

マレーシア投資開発庁（MIDA）は、マレーシア投資貿易産業省（MITI）の管轄下にある政府の主要な投資促進機関です。

製造業およびサービス業分野への戦略的投資を推進し、マレーシア経済の変革を牽引しています。

MIDA東京事務所および大阪事務所は、日本における最初の窓口として、日本企業のマレーシア投資を支援しています。

投資機会に関する情報提供や各種承認およびインセンティブ制度の案内、産業動向の共有、サプライチェーン構築の支援などのサービスを提供しています。

日本企業が注目される重点分野

マレーシアは、半導体、EV（電気自動車）関連部品、デジタル化、高度機械産業、ハラール産業、グローバルビジネスサービスなど、付加価値の高い分野への日本企業の投資を歓迎しています。

地理的優位性を活かし、地域および世界のハイテクサプライチェーンを結ぶ重要な拠点となっています。

2025年1〜9月の投資実績は「新産業マスタープラン（NIMP）2030」と整合しており、日本企業は主要なハイテク分野において優れた成果を上げています。

新インセンティブ・フレームワーク（NIF）の仕組み

新インセンティブ・フレームワーク（NIF）は、従来のタックスホリデー中心の制度から、段階制（ティアリング）および成果連動型インセンティブモデルへと移行する戦略的な制度改革を示しています。

段階制アプローチは、産業ごとの多様性を踏まえ、それぞれの産業の特性やニーズに応じたインセンティブを設計するものです。

成果連動型アプローチは、定量的評価が可能な経済的成果に基づいてインセンティブを付与する仕組みへと転換しています。

NIFは製造業分野では2026年3月1日に施行されました。

サービス分野では2026年第2四半期（Q2）から適用される予定です。

対象となる企業区分

開発が遅れているエリア（Less Developed Areas）は、第13次マレーシア計画（RMK-13）の下で、経済・社会・空間的発展の一定の水準に基づき経済省によって定義された地区です。

小規模企業（Small Companies）は、株主資本が8,375万円（250万リンギット）までの企業で、所定のマレーシア資本要件を満たす企業が対象となっています。

金額は1リンギット＝28.235円の為替レートで日本円に換算されています。

NIFの導入により、マレーシアの製造業分野では成果に基づく公正なインセンティブが受けられる環境が整っています。

段階制と成果連動型の二つのアプローチにより、産業の特性に応じた柔軟な支援制度が実現しています。

半導体やEV関連部品など成長分野への進出を検討する日本企業にとって、有力な投資先としての魅力が高まっています。

MIDA「新インセンティブ・フレームワーク（NIF）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 新インセンティブ・フレームワーク（NIF）はいつから施行されていますか？

A. 製造業分野では2026年3月1日に施行されました。

サービス分野では2026年第2四半期（Q2）から適用される予定です。

Q. NIFは従来の制度とどのように異なりますか？

A. 従来のタックスホリデー中心の制度から、段階制（ティアリング）および成果連動型インセンティブモデルへと移行しています。

産業ごとの特性に応じた設計と、定量的評価に基づくインセンティブ付与が特徴です。

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