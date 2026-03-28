元乃木坂46の齋藤飛鳥さんが始球式

■ソフトバンク 6ー5 日本ハム（27日・みずほPayPayドーム）

豪快フォームからの投球にファンが虜になった。元乃木坂46の齋藤飛鳥さんが27日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-日本ハムの開幕戦で始球式に登場。大役を務めた人気女優に「やだぁ可愛すぎる」「最高じゃないか」と喜ぶファンが目立った。

背番号「310」のユニホームを着用した齋藤さんがグラウンドに姿を現すと、スタンドは大きな拍手に包まれた。齋藤さんは大きく振りかぶり、体をひねりながらの“トルネード風”で投球。記念の一投は、惜しくもワンバウンドとなったが、ストライクで捕手のミットに収まった。

投げ終わった齋藤さんは、マウンド上で“感謝”のお辞儀を何度も繰り返した。その後、マイクを握ると「最高の試合になるように願っています」と、両チームのファンにメッセージを届けた。最後にもう一度ペコリと頭を下げるとマウンドをあとにした。

開幕戦を盛り上げた齋藤さんにファンも続々反応。SNSには「めっちゃ豪快なフォーム」「マサカリ投法だ」「さすが乃木坂の山本由伸」「ニコニコ動いてる飛鳥さん見れて嬉しい」「やっばいクソ可愛すぎる」「26回くらいお辞儀してる」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）