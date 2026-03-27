◆米大リーグ ブルワーズ１４―２ホワイトソックス（２６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、開幕戦で衝撃のデビューを飾った。

村上は敵地・ブルワーズ戦に「６番・一塁」でスタメン出場。９回、先頭打者として右腕ウッドフォードの３球目の真ん中カットボールをとらえた。打球は角度３１度のライナーで右翼ポール際に着弾。打球速度１０３マイル（約１６６キロ）、飛距離は３８４フィート（約１１７メートル）だった。試合は２―１４で敗れた。

ＭＬＢも公式インスタグラムで「ＭＬＢへようこそ、村上宗隆」と初アーチを紹介。ホワイトソックスも球団公式インスタグラムで「ホームランボールを確保」と記念のデビュー弾球を手にした村上のショットをアップした。

Ｘ（旧ツイッター）では「村上ホームラン」「＃村上宗隆」がトレンドランク上位に浮上。ネット上では「めでたい！」「仕事中にもかかわらず１人興奮中！」「ついに村上宗隆選手がメジャーの舞台でその圧倒的なパワーを証明してくれました」「さすが村上宗隆ＭＬＢデビュー戦でこの弾道」「開幕戦で！やるやないか」「球春到来！！」「開幕初日から『村上宗隆ソロホームラン』の通知はアツすぎる！」「メジャーでも岡本とホームラン争いして欲しい」「村上開幕戦でホームランまじかよって確認したらチームがグロい負け方してて泣いちゃった」「村上メジャー初本塁打がホームランってエグいな、しかも今シーズン第１号ホームランとかド派手ェ」「開幕戦でいきなりキタァァァァァァ」などとファンは大盛り上がりだった。