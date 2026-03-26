ミスタードーナツ春夏メニュー登場！パイ＆涼風麺で楽しむ贅沢ごはん時間

春の訪れとともに、ミスタードーナツから心躍る春夏メニューが登場♡サクサク食感が魅力のパイ3種と、さっぱりと楽しめる涼風麺3種がラインアップされ、朝食やランチ、おやつタイムまで幅広く楽しめる内容に。世界各国の味わいをイメージしたバリエーション豊かなメニューは、忙しい日常の中でもほっとひと息つけるご褒美時間を叶えてくれます。気分に合わせて選べる“ミスドゴハン”で、季節の美味しさを楽しんでみませんか♪

世界の味を楽しむ春夏パイ3種

春夏限定で登場するパイは、世界各国の料理をイメージした贅沢な味わい。

『ミートソースとマッシュポテトパイ』は、牛ひき肉と野菜を煮込んだミートソースに、なめらかなマッシュポテトを合わせた英国風の一品で、テイクアウト259円、イートイン264円です。

『ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ』は、ハムと玉ねぎ入りのホワイトソースにチーズソースを重ねたフランス風で、同じくテイクアウト259円、イートイン264円。

さらに『バターチキンカレーパイ』は、トマトやヨーグルトのコクを感じるマイルドなカレーが魅力で、こちらもテイクアウト259円、イートイン264円。

サクサクの生地と具材のハーモニーが楽しめるラインアップです。

チーズガーデン×西尾の抹茶香る♡春限定チーズケーキ＆クッキーでご褒美時間

さっぱり美味しい涼風麺3種

暑くなる季節にぴったりな涼風麺は、和・洋・中それぞれの魅力を味わえる3種類が登場。

『かぼす香る鶏みぞれ涼風麺』は、かつおと昆布だしのスープにかぼすと大根おろしを合わせたさっぱり和風で、イートイン682円。

『トマト海鮮野菜涼風麺レモンジュレ添え』は、海鮮の旨味とトマトレモンスープの爽やかさが広がる洋風仕立てで、イートイン682円。

『柚子入り豆乳担々涼風麺』は、ごま豆乳スープに柚子の風味とラー油のアクセントを効かせた中華風で、同じくイートイン682円。気分に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

気分で選べるミスドゴハンの魅力

ミスタードーナツの“ミスドゴハン”は、軽食からしっかりごはんまで楽しめる充実のラインアップが魅力。

パイは温めることでさらに美味しさが引き立ち、電子レンジ（500W）で約10～20秒温めた後、トースターで約1～2分焼くのがおすすめです。

季節限定メニューで贅沢時間を♡

春夏限定のパイと涼風麺は、どれも季節感たっぷりで、毎日の食事を少し特別にしてくれる存在です。サクサク食感と爽やかな味わいを気分に合わせて選べるのも嬉しいポイント。

忙しい日でも気軽に楽しめるミスドゴハンで、ほっと一息つく時間を大切にしてみてはいかがでしょうか♡期間限定だからこそ、今だけの美味しさをぜひ味わってみてください。