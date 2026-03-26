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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

出張や小旅行で、スーツケースは大げさだけどいつものカバンには入りきらない。結局、PCバッグと着替えを入れたトートバッグの2個持ちに……なんて経験、ありませんか？

あの絶妙に面倒な「ちょうどいいバッグがない」問題。荷物はスマートに1つにまとめたい──そう思う方に知ってほしいのが、WOODYBELLY「2way帆布ボストンバッグ」です。

見た目はコンパクト、開けば1泊2日ぶん入る大容量設計

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「2way帆布ボストンバッグ」は電車で座ったとき、膝の上に乗せられるサイズ感。それなのに、メイン収納には1泊2日分の荷物がしっかり収まります。

出張の際に着替えやPC、アメニティポーチが1カ所にまとまると、なんだか気持ちがいいもの。大きく開くダブルファスナーで出し入れもスムーズです。パッキングの時間も、少し楽しくなりそうです。

荷物の「住所」が決まる、8つのポケット

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ボストンバッグは中身が混ざりやすい、という不満もこのバッグなら解消。合計8つの外ポケットが、持ち物に最適な居場所をつくってくれるからです。たとえばこんな使い分け。

・ICカードや鍵 → サイドの小さなポケットへ ・移動中に読む本やチケット → A5サイズ対応のフロントポケットへ ・スマートフォンやハンカチ → さっと取り出せるオープンポケットへ

移動を楽にする、約798gの軽さ

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大容量バッグで気になる「重さ」も、軽くても丈夫な帆布生地を採用することで、本体重量を約798g（ベルト除く）に抑えました。さらに、付属のショルダーベルトで斜めがけにすれば、旅先で両手が自由に。お土産が増えても、これなら軽やかに移動できそうです。

使うほど馴染む、細部へのこだわり

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長く愛用したくなる理由は、細部にも宿っています。高級感のある合成皮革を配した持ち手は、耐久性と握りやすさを両立。使いやすさを高めるために、好きな位置で開閉できるダブルファスナーを採用しています。

さらに、底面には5カ所の底鋲付き。駅のホームなどでも、汚れを気にせずサッと置ける配慮が嬉しいポイントです。

1泊出張、週末の小旅行、帰省……。カバン2個持ちが当たり前になっている方ほど、「2way帆布ボストンバッグ」の良さを実感しやすいと思います。カラーバリエーションや詳細なサイズが気になる方は、ぜひ一度以下リンクをチェックしてみてくださいね。

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