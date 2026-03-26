◇第98回選抜高校野球大会第8日 2回戦 山梨学院 3―1 大垣日大（2026年3月26日 甲子園）

山梨学院が大垣日大（岐阜）に3―1で逆転勝ちし、2年ぶりにベスト8入りした。1回戦に続いて先発した左腕の渡部瑛太（2年）が初回に先制ソロを被弾も、9回1死まで3安打2四死球6三振1失点と力投。打線は6回に3番・金子舜（2年）の中前適時打で追いつき、7回には2死満塁から1番・石井陽昇（3年）が中前へ2点適時打を放って勝ち越した。

長崎日大との1回戦で本塁打を放ちながら、一塁守備で左手首を痛め「左橈骨（とうこつ）遠位端骨折」と診断された今秋ドラフト候補右腕の主将・菰田陽生（こもだ・はるき、3年）は包帯を巻いてベンチ入り。試合前ノックではボールボーイ、試合中は伝令を務めるなどチームを引っ張った。

殊勲打の石井は「昨日から、何が何でもこの試合に勝って明日につなげようという話だったので、今日勝てて非常によかったです」と振り返った。“何が何でも”の理由を問われると「前の試合で絶対的な主力である菰田がケガしてしまって、その中でも自分たちが力を発揮して勝てるんだというのを見せようと試合に臨みました」と明かし、7回の場面については「今日はつないでいこうという試合だったので、前の打者がつないでくれたので、自分も後ろの打者につなげればいいと打席に立ちました。打った瞬間はギリギリだったんですけど、何とか抜けてくれと思って、抜けてくれてよかったです」とホッとした表情を浮かべた。

四球で出塁した3回はけん制に誘い出されてアウトとなったが、6回にも四球を選んで同点のホームを踏んだ。「自分は長打じゃなくて、塁に出て得点圏のチャンスをつくるのが仕事と思っているので、今日は四球も選べたのも大きかった」と胸を張った。「小さい頃から夢見てきた甲子園で2勝できて、まだ終わりたくないというか、次も勝ってもっと甲子園球場で試合がしたい」と話し、準々決勝については「今日と同じように1回でも塁に出て、チャンスがあったら自分が打って後ろの打者につないでいく仕事をしっかりできればいい」と意気込んだ。