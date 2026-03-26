平成初期に人気を博した「アフロ犬」25周年記念のファンブックが登場

『サンエックス ファンブック アフロ犬』（エムディエヌコーポレーション）が2025年3月24日に発売された。

【写真】ハンチャーハン犬、パスタ犬……アフロ犬が大集合

平成初期に人気を博したゆるキャラ「アフロ犬」。2026年には誕生から25周年を迎えるなか、サンエックス株式会社が監修するファンブックが発売決定。

紙面では「アフロ犬ってどんなコ？」「どうやって変化するの？」といった疑問に答える『アフロ犬のナゾに迫る！』、アフロ犬デビューの裏側や知られざるエピソードについてアフロ犬の作者が答える『アフロ犬のナゾに迫るSpecialインタビュー』、平成当時のアイテムから20周年記念グッズ、最新グッズまで紹介する『アフロ犬グッズコレクション』などを掲載。

アフロ犬の生息地やアフロ犬の変化・仲間達、アフロ犬の活動やデザインを振り返る『アフロ犬History』のほか、コラム『アフロ犬とアイミ犬の人生そーだん』、さまざまなコラボレーショングッズや発売されたぬいぐるみを振り返る記事、アフロ犬のアート集などが収録される。

バーガー犬、サラダ犬、ポテト犬、フランクフルト犬。ハンチャーハン犬やパスタ犬、カレー犬やラーメン犬などーー。もしかしたら平成当時に目にしたことのあるアフロ犬を再び目にできるかもしれない。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）