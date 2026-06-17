映画『黒牢城』が6月19日より公開となります。本作は、累計発行部数60万部突破！第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい！」第１位ほか史上初４大ミステリー大賞を制覇した米澤穂信の傑作ミステリーを映画化。主演に本木雅弘を迎え、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーら映画界を代表する豪華キャストに加え、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々