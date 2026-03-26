イラン情勢悪化で「数万人単位で死者」が出る最悪のシナリオ…酷暑にエネルギー危機が直撃！医薬品不足と電気代の高騰が同時に発生

米イスラエルとイラン情勢は悪化の一途を辿る。ホルムズ海峡は事実上封鎖状態にあり、長期化することで日本のエネルギーにも影響が見られるように。特に深刻なのはナフサ不足だ。専門家は「最悪の場合には医療機関が崩壊する恐れがある」と指摘、救急車や医療機器が動かない、薬などが高騰する可能性があるという。

前編記事『「ガソリン以上に深刻」ホルムズ海峡封鎖で迫る「医療崩壊」――医師が警告するナフサ不足で起きる危機』に引き続き、専門家に聞いた。

コロナ禍のような数万人の超過死亡も

「コロナ禍の時のような数万人単位での死者がでるかもしれません」

そう警鐘を鳴らすのは医療ガバナンス研究所理事長で医師の上昌広氏だ。悪化の一途を辿る中東情勢。医薬品などの物資不足、燃料高騰が懸念される中、日本はさらなるリスクがある。今年の夏の猛暑だ。上氏が警告する。

「なにも対策をしなければ多くの人が命を落とすでしょう」

気象庁によると今年の夏も猛暑になることは「ほぼ確実」だという。燃料不足による計画停電でエアコンの使用を控えざるをえない状況になれば、被害は拡大する。

日本では年間およそ150万人が亡くなる。だが、コロナ禍の2020年から2023年にかけては超過死亡が約27万人に達した。2022年には約14万5000人、2023年は約10万9000人と死者が急増したことは記憶に新しい。中東情勢が長期化すれば、同様の事態が再び起きてもおかしくはない。

「燃料不足による計画停電に加え、電気代の高騰で高齢者や生活に余裕のない世帯はエアコンの使用を控えるでしょう。そうなれば、熱中症で倒れる人が続出します。

事実、医療費負担を理由に外来受診を控える高齢者は増えています。物価が上がっていても、年金は増えない。実質収入が減っているため、薬代や医療費を払えなくなり、『治療を辞めたい』と訴える人もいる。こうした世帯ほど、真っ先に冷房の使用を切るでしょう」

さらに追い打ちをかけるのは、夏場に流行が懸念される新型コロナウイルスだ。

熱中症とコロナで死者はさらに増える

「この状況で流行したら最悪です。薬不足だけでなく。医療機器の稼働制限や病床の逼迫で、入院できないケースも出てくる。熱中症と新型コロナの重症化が同時期に起きれば、死亡者は確実に増えるでしょう。中東情勢が続けば続くほど、日本の医療は悲惨なことになります」

問題はそれだけではない。急病や事故で搬送されても、病院は計画停電、医療品も不足してれば受け入れる余力はない。さらなる経営難で閉院が進めば、受け皿そのものが消える。燃料不足で救急車の稼働台数まで制限されれば、搬送前に命を落とす人が現れる事態にもなりかねない。

こうした最悪のシナリオは、決して絵空事ではない。

「中東情勢は対岸の火事ではありません。自分事としてとらえなければならない、未曾有の状況です。長期化すれば、高齢者と子育て世帯、若者や収入の少ない人にとってはかなり深刻です。燃料高騰、物価上昇で生活費が圧迫されれば、医療どころではなくなってしまう」

そのうえで、上氏は「まずは今年の夏を乗り切ることを考えましょう」と呼びかける。

「酷暑が本格化する前に、できる対策はすべて講じてください。体調に不安がある方や。高齢者はなるべく早めに専門家と相談してください。それぞれの持病に応じた対策を考えておく必要があります」

エアコンの使用は優先的に

医療逼迫を避けるためにも緊急性の低い検査や治療は時期を調整することも一案だ。

そして、防衛策として「エアコンの確保の必要性」についても強調する。

「エアコンの使用を控え、脱水状態になれば心臓や脳に疾患のある人は心筋梗塞や脳卒中の発症リスクを高めます。そのため、エアコンの使用や水分補給を徹底してください。家計に優先順位を付け、9月くらいまでの期間、エアコン代をどう確保するかを今のうちに考えてください」

エアコン以外の電力消費を最小限に抑えたり、サブスクなども一時的に解約、買い物の内容を見直したり、9月までは高騰する電気代の確保に備えることも必要だ。

「窓辺に厚いカーテンを付けて冷房効率を上げるなど、住まいの工夫や身体を冷やすアイテムの活用など、日常的にできることはあります。命を守るための支出は最優先です」

限りある医薬品、逼迫する医療機関、エネルギー危機にある中で、命を守るために何ができるのか――。改めて考えたい。

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