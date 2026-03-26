イスラエルと共にイラン戦争を始めたトランプ大統領を、名だたる大物MAGA（※）インフルエンサーたちが一斉にバッシングし、MAGA離れが起きている。いわく、イランへの攻撃は「狂っている」、アメリカ国民は「裏切られた」、ゆえに「もはや自分をMAGAとは呼ばない」。さらには「お前らは病んだ嘘つきの集まりだ」といった罵倒まで飛び出した。（寄稿：堂本かおる。全2回の1回目／続きを読む）

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※MAGA=トランプ米大統領が掲げる政治スローガン「米国を再び偉大に（Make America Great Again）」であり、トランプ氏の熱狂的な支持層の意味も持つ



米時間3月19日、ホワイトハウスで日本の高市早苗首相と会談したドナルド・トランプ米大統領 ©CNP/時事通信フォト

トランプと政権は離れつつあるMAGAを引き止めようと、イラン戦争を、アドレナリンが噴出するエキサイティングなものとして賞賛するミームを大量にポストし始めた。映画『トップガン』、『ポケモン』、メジャーリーグなどのワンシーンとイラン爆撃の実写を組み合わせた動画だ。倫理的に許されるものではないが、MAGAの中核をなす白人男性を主なターゲットとして連発している。

しかし、イラン戦争によるMAGA離れはトランプが自分で蒔いたタネだ。なぜなら、2024年11月の大統領選でカマラ・ハリスを破った日の勝利演説において、トランプはこう言い放ったのだ。

「私は戦争を始めるつもりはない。私は戦争を終わらせるつもりだ」

トランプが大統領に就任するはるか以前より、アメリカは豊かな経済力をテコに世界全域に絶大な影響力を発揮し、度重なる他国への軍事介入を行ってきた。その一方、開発途上国への国際支援にも莫大な国家予算を使ってきた。

その背後でアメリカの庶民は「アメリカはそれほど豊かなのに、なぜ自分はこれほど生活が苦しいのだ」と不満を募らせてきた。その層がトランプを支持した。トランプが2016年の大統領選から唱えてきたキャッチフレーズ「MAGA」（Make America Great Again／アメリカを再び偉大に）は、そうしたトランプ支持者を指す言葉となった。当人たちもMAGAを自称し、MAGAは大きな社会的ムーブメントとなった。

MAGAは「古き良きアメリカ」の復活も目指した。なかにはアメリカの独立年「1776」の旗を振る者すらいる。キリスト教の教えに則って中絶や同性婚に反対し、男女の役割を明確にしようとした。人種・民族マイノリティ、性的マイノリティ、障害を持つ人など、あらゆる少数派を受け入れる「多様性」を嫌い、企業や政府の雇用方針における「D.E.I.」（Diversity＝多様性、Equity＝公平性、Inclusion＝包括性）の廃止を歓迎した。

MAGAが怒っている理由は…

しかし、大統領2期目のトランプはMAGAへの公約を破り続けた。

2月末にイランへの攻撃を開始する直前の2026年1月、米軍はベネズエラへの電撃作戦を行い、マドゥロ大統領を拘束し、米国に連行した。

昨年後半から今年にかけてはカリブ海と東太平洋で「麻薬密輸の疑いがある」船舶を何度も撃沈させている。

イランには2025年6月にも爆撃をしており、それ以前にはシリア、ナイジェリア、ソマリア、イラク、イエメンに対して軍事作戦を行なっている。その多くはボコ・ハラム、ISISなどテロ組織の掃討作戦だった。MAGAはこれに怒っている。莫大な税金が、アメリカ国内で必死に働く自分と家族、コミュニティのためには使われず、戦費として浪費されているのだ。

2026年3月19日、国防総省改め「戦争省」のピート・ヘグセス長官は、戦費の追加予算2000億ドルを要求した。その際、ヘグセスはこう述べた。

「悪者を殺すには金が必要だ」

トランプは、何事においてもアメリカを第一とする「アメリカ・ファースト（米国第一）」も唱え続けてきたが、これも全く果たされていない。

イラン戦争によって原油価格が上がり、ガソリン代が急騰している。

ガソリンの価格は、全米平均で1ガロン（＝3.78リットル）当たり3.79ドルとなっている（3月18日時点）が、イラン戦争開始前は2.91ドルだった。アメリカで人気の中型SUVなら、一回の給油が50ドル程度から64ドル程度に跳ね上がったことになる。庶民には大きな負担だ。

ガソリン代だけでなく、そもそもインフレによる物価高が続いており、加えて関税にも振り回されてきた。医療保険制度の問題は医療費の値上げだけでなく、人によってはそのために医療を諦めざるを得ないという非常に苦しい選択をも迫っている。

少女への性加害「エプスタイン問題」も

さらにエプスタイン・ファイルの問題もある。資産家の故ジェフリー・エプスタインと共に未成年の少女たちに性加害を加えた者に、「リベラルの有力者が多数含まれている」とMAGAはファイル公開を強く要求してきたが、今もまだ「残り300万ページ」が未公開のままだ。

こうした不満がいくつも重なり、トランプの支持率は下がっている。

2025年1月の大統領就任式の時期にはトランプの支持率は52％あったが、同年3月に支持と不支持がどちらも48％で拮抗状態となり、以後は下がり続けている。イランへの攻撃を開始した翌日の3月1日には支持は41％と過去最低となり、不支持が57％に増えた（ニューヨークタイムズ紙による調査結果）。

トランプの“裏切り”をインフルエンサーが発信

こうした背景があり、イラン戦争の勃発以来、MAGAインフルエンサーたちはトランプがいかに自分たちを裏切ったかを日々、自身のポッドキャストで訴えている。テレビの報道番組にキャスターやコメンテーターとして出演するのとは異なり、ポッドキャストは自身の意見だけを、ほぼ規制なく、長時間にわたって延々と語ることのできるフォーマットだ。

インフルエンサーたちはMAGAの動揺を敏感に感じ取り、その動揺を誇張してこのフォーマットにぶつける。MAGAはそれを聞いてトランプへのさらなる不安や懐疑を膨らませていく。

イラン攻撃は「正気の沙汰とは思えない」

ジョー・ローガンはSpotify（インターネットラジオ）で最も人気のあるポッドキャスト『ジョー・ローガン・エクスペリエンス』を15年間にわたって続けている。視聴者の9割は男性で、その影響力の多大さで知られる。

2024大統領選の直前にローガンがトランプと3時間語り合った回は5600万人が視聴し、ローガンは選挙日の前夜にトランプへの公式支持を表明した。この時期、ローガンはトランプの対抗候補であったカマラ・ハリスをゲストとして招くことを断っている。

とはいえ、ローガンは保守一辺倒ではなく、今年1月にICE（移民・税関捜査局）が米国市民の女性を射殺した事件ではICEをナチス・ドイツのゲシュタポに例えるなど、トランプ政権への批判も行ってきた。

今回のイランへの攻撃については「まったく正気の沙汰とは思えない」とした上で、「トランプは『これ以上戦争はしない』と公約した。それなのに、なぜ始めたのかさえ明確に説明できない戦争を起こした」と批判している。

MAGAの“反発”にトランプは怒り…

タッカー・カールソンは元Foxニュースの人気キャスターで、現在は独立して自身のポッドキャスト『ザ・タッカー・カールソン・ショー』により、その影響力を駆使している。カールソンはFoxニュース時代から最も強力なトランプ支援者の1人であり、2024大統領選時、トランプは「カールソンを副大統領候補に起用することを検討している」と漏らしたとされている。

そのカールソンがABCニュースとのインタビューで、イランへの空爆を「まったくもっていまわしく、邪悪だ」「これはイスラエルの戦争だ。米国の戦争ではない」と一刀両断にした。

これに怒ったトランプは、「タッカーはMAGAではない」「MAGAは我が国を救う」「MAGAは『アメリカ・ファースト』だ」「タッカーは、それを理解するほど頭がよくない」と言い、カールソンをMAGAから追放した。

「アメリカ・ファースト」の意味が、全世界において常に「勝つ」ことであるトランプと、アメリカの繁栄を求めるMAGAの間で完全に食い違っているのだ。

「病んだクソッタレな嘘つきども」

インフルエンサーたちよりも苛烈な言葉でトランプを批判したのが、元MAGA下院議員のMTGことマージョリー・テイラー・グリーンだ。イランへの攻撃が始まった日にXにこうポストしている。

テイラー・グリーンは常に過激な言葉でMAGAを推進し、反ワクチン派としても知られる下院議員だが、エプスタイン事件の犠牲者である女性たちに深く同情し、エプスタイン・ファイルの公開に尽力した。その結果、トランプ政権に幻滅し、今年1月、MAGAであることをやめ、任期途中にして議員職を辞任した。今回のイラン戦争でも現地で犠牲となっている女性や子供、戦死した米兵に深い同情を見せている。

連投した長文のポストに以下のように書いている。

〈「私たちの世代は、成人してからの人生全体を通じて政府に見捨てられ、虐待され、利用されてきた」〉

トランプ政権が「アメリカ・ファースト」を実践していないことに怒りを示しているのだ。

熱心なMAGAがやめていく

極右の民兵組織「オース・キーパーズ」の設立者であるスチュワート・ローズもまた、イランへの攻撃を理由に「私はもはや自分をMAGAとは呼ばない。私は『アメリカ・ファースト』の愛国者だ」と語った。

大統領選でトランプがバイデンに負け、2021年1月6日、数千人ものMAGAが「不正選挙」を唱えて米国議事堂に突入した。ローズ率いるオース・キーパーズも乱入しており、ローズは逮捕され、反逆陰謀罪で18カ月の刑を言い渡されたが、トランプによって減刑されている。そのローズがMAGAをやめたのだ。

アレックス・ジョーンズは、2012年に起こったコネチカット州サンデーフック小学校での乱射事件を「やらせだ」「犠牲者を演じていたのは子役だ」とするデマを何年間も繰り返し、遺族への名誉毀損の賠償金14億ドルの支払いを命じられている陰謀論者だ。このジョーンズすら、イラン攻撃は「アメリカ・ファースト」のメッセージに反すると発言している。

政府高官が辞任を表明

トランプはこうしたMAGAインフルエンサーの「謀反」に怒り、3月15日、自身のSNS、Truth Socialに以下のポストを行なった。

〈「彼らはMAGAではない。MAGAとは私だ」（THEY ARE NOT MAGA, I AM,）〉

その2日後、3月17日にはトランプ政権の国家テロ対策センターのトップ、ジョー・ケントがイラン戦争への反意から辞任を表明した。

公開された辞任状には「我々がこの戦争を始めたのは、イスラエルおよびその強力な米国ロビーからの圧力によるもの」など、強い反イスラエル文言が並べられている。さらに、そうした者たちにトランプは「騙された」とあり、トランプをさらに激怒させた。 ​

ケントは元米軍の特殊部隊兵であり、11回の実戦経験を持ち、同じく米軍人であった妻は2019年にシリアで戦死しているが、同時に熱烈なMAGA、かつ陰謀論者としても知られている。極右の白人至上主義者や民兵組織、キリスト教国粋主義団体などと親しく、辞任の翌日には先に挙げたタッカー・カールソンの番組に出演し、親しい友人であるカールソンと対談している。

ケントはそこでもカールソンと共に、「2024年のトランプ暗殺未遂事件や2025年の右派論客チャーリー・カークの暗殺にはイスラエルが関与している可能性」を主張した。インフルエンサーではなく政府高官の脱MAGAは、トランプにとってさらに大きな痛手となる可能性がある。（文中敬称略。つづく）

〈《『遊☆戯☆王』やポケモンも》イラン爆撃動画に“日本の映像”無断使用→「戦争はゲームではない」意外なキャラも反応…なぜトランプ政権は“戦争讃歌”動画を投稿するのか〉へ続く

（堂本 かおる）