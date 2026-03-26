「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

高松宮記念３年連続２着で悲願のＧ１初Ｖを狙うナムラクレアは２５日、長谷川師が自らまたがり、栗東坂路で最終追い。馬なりながら、ダイナミックな動きを披露。特にラスト１Ｆは１１秒６と切れ味は鋭く、万全の状態でラストランに挑めそうだ。

◆長谷川浩大調教師

−最終リハの動きは。

「非常に雰囲気は良く、申し分のない仕上がりだと思います」

−前走は阪神Ｃ２着。

「思ったより道中の流れが速くなって、勝負どころで先行勢とかなり距離がありましたが、びっくりするくらい脚を使ってくれた。負ける形になりましたが、能力はしっかり発揮できた」

−７歳になった。

「フィジカル面、メンタル面も含めて、衰えを全く感じさせない。タフなレースを経験してきたが、気持ちが折れないのが彼女の最大の武器」

◆浜中俊騎手

−ラストランでコンビ復活。

「ありがたい気持ちでいっぱいです。最後の手綱を任せてもらえたので期待に応えなければ、という思いも強いです」

−２週前と１週前追い切りの感触は。

「もともと調教もよく動く馬ですし、２週前、１週前と相変わらずいい動きをするなと。この馬に乗るのは少し間があきましたが、その時と比べても遜色ない、いつものナムラクレアでした」

−勝ち切るためのポイントは。

「枠順とか馬場状態、いろんなことを考慮して作戦を考えたい。何より長所である最後の瞬発力を存分に引き出してあげる、まずはそこを一番にアプローチしたい」

−悲願のＧ１制覇へ。

「２歳からこの馬に携わらせてもらって、オーナーを始め、長谷川調教師やスタッフみんなが、何とかクレアにＧ１を、という思いでやってきた。その最後、集大成だと思って気持ちを背負ってレースにぶつけたい」