世界先行のローズゴールドペンダントも登場！ ハリー・ウィンストン「阪急梅田店リニューアルオープン」

記事ポイント 阪急うめだ本店5階に「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」がリニューアルオープンブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」を新設ローズゴールドの新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」を世界先行販売 阪急うめだ本店5階に「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」がリニューアルオープンブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」を新設ローズゴールドの新作「リリークラスター・ミニ・ペンダント」を世界先行販売

2026年3月17日、阪急うめだ本店5階の「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」がリニューアルオープンしています。

最新デザインのメインサロンとブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」の2つの空間を備え、リニューアル記念の新作ペンダントも世界先行で販売中です。

ハリー・ウィンストン「阪急梅田店リニューアルオープン」

店舗名：ハリー・ウィンストン阪急梅田店所在地：阪急うめだ本店5階リニューアルオープン日：2026年3月17日営業時間：10:00〜20:00定休日：不定休（施設に準ずる）電話番号：06-6313-1399

メインサロンには、銀座のフラッグシップ・サロンと同様に、ハリー・ウィンストンの伝統的なスタイルを現代的に再解釈した最新デザインが採用されています。

コレクション・ジュエリーやハイジュエリー、タイムピースなど多彩な作品を通して、ブランドの卓越したクラフツマンシップに触れられます。

白とグレーを基調としたサロン内には、クリスタルシャンデリアやゴールドフレームのショーケースが配され、上質な空間が広がっています。

ブランド初のコンセプトスペース「The World（ザ・ワールド）」

ブランド初のコンセプトスペースとして誕生した「The World（ザ・ワールド）」では、よりオープンな空間でハリー・ウィンストンのクリエイションを堪能できます。

メインサロンとシームレスにつながるこの空間は、透明なガラスウォールや厳選されたファニチャー、柔らかく重なり合う照明によって演出されています。

ブランドの世界観を表現するデコレーションとともに、魅力あふれる作品が多彩な構成で紹介されています。

百貨店フロアからガラスウォール越しにサロン内を見渡せる、開放的なデザインが特徴です。

リニューアル記念「リリークラスター・ミニ・ペンダント」

リニューアルオープンを記念し、「リリークラスター・ミニ・ペンダント」にローズゴールドの新たなバリエーションが登場しています。

繊細にセッティングされたダイヤモンドが花びらの流れるようなラインを描き出し、現代的なエレガンスを体現したデザインです。

日常のスタイリングにも取り入れやすい、軽やかで立体的な仕上がりが魅力となっています。

素材はダイヤモンド×ローズゴールドで、価格は737,000円（税込）です。

世界に先駆けてハリー・ウィンストン阪急梅田店にて先行販売されています。

メインサロンと「The World」の2空間で、ハリー・ウィンストンの世界観をじっくり体感できます。

銀座フラッグシップと同水準の最新デザインが大阪でも楽しめる点が魅力です。

世界先行販売のローズゴールド・ペンダントは、リニューアルならではの特別なアイテムとなっています。

ハリー・ウィンストン阪急梅田店リニューアルオープンの紹介でした。

よくある質問

Q. ハリー・ウィンストン阪急梅田店はどこにありますか？

A. 阪急うめだ本店の5階にあります。

営業時間は10:00〜20:00で、定休日は不定休（施設に準ずる）です。

Q. リニューアル記念の新作ペンダントの価格はいくらですか？

A. 「リリークラスター・ミニ・ペンダント」（ダイヤモンド×ローズゴールド）は737,000円（税込）です。2026年3月17日よりハリー・ウィンストン阪急梅田店にて世界先行販売されています。

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