結婚3回経験のともさかりえ、息子には「一生をかけて償わないといけない」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

3月24日（火）の同番組に先週から引き続きゲストとして、ともさかりえが出演した。

ともさかは23歳で結婚し、25歳で息子を出産するも29歳で離婚。合計3回の結婚を経験した。現在の夫と再婚する際、当時高校1年生だった息子の心境に…。

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激動の半生を歩んできたともさかは現在46歳、息子は21歳になった。今回は「ともさかりえ一問一答SP後編」と題して、21年間の育児ヒストリーのなかで、息子の思春期から独り立ちまでを振り返った。

ともさかの現在の夫も初婚ではなく、すでに働いている子どもがいる。そのためともさかは、息子が高校1年生だった頃に「新しく家族になろうというよりは、『私達パートナーになるんだけど認めてもらっていいかな？』」と、再婚を伝えたそうだ。

ともさかは、職業柄、結婚や離婚がニュースになってしまう。そのため息子から、「よかったじゃん！ 安心したわ」と再婚を祝福してもらっても、「きっと嫌な思いもしているんじゃないか」「一生をかけて彼に償わないといけない」「（自分たちは）幸せにならないといけない」と思っていた。

21歳になった息子は、ともさかから再婚を伝えられた日のことを今でも覚えているという。当時は、「母が決めたことなので、自分は特におめでとうという気持ちも、嫌だという気持ちも無かった」とのこと。しかし、「ただ（結婚は）3回目なので…しっかり幸せになりきって欲しい」と願っていたそうだ。

息子の本音を知ったともさかは、「あのときは私に気を遣って『よかったね』って言ってくれたと思う」と推測。続けて、「その裏にこういう気持ちがあったと思うと、ごめんねという気持ちと、本当に感謝してもしきれない気持ち」と泣きそうになりながら語った。