イ・ビョンホン＆ハン・ジミン、北朝鮮スパイを熱演 韓国ドラマシリーズ『ザ・コリアンズ（原題）』制作開始
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー公式動画配信サービス『Disney+』のコンテンツブランド『スター』にて独占配信予定で、俳優のイ・ビョンホンとハン・ジミンが主演するオリジナル韓国ドラマシリーズ『ザ・コリアンズ（原題）』の制作開始を発表した。
【動画】ハン・ジミン、パク・ソンフン＆イ・ギテクに迫られ…“三角関係”に！
同作は、ジョー・ワイズバーグ原作、ジョエル・フィールズ＆ジョー・ワイズバーグがショーランナーを務め、ケリー・ラッセル＆マシュー・リス主演の米FXドラマシリーズ『ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ』を、韓国を舞台にリメイクしたドラマシリーズ。
オリジナルシリーズは2019年にゴールデングローブ賞テレビドラマシリーズ部門最優秀賞を受賞し、2014年から2018年まで5年連続でAFIアワード年間最優秀テレビ番組に選出された大人気スパイサスペンスドラマ。
今回、さらなるパワーアップを遂げ、イ・ビョンホンとハン・ジミンが韓国に潜伏する北朝鮮スパイ役を熱演する。
舞台は1990年代初頭、民主化と文化的近代化の波が韓国を席巻していた時代。主人公のイ・ビョンホンとハン・ジミンは反逆の秘密を抱えた中流家庭に潜むスパイ夫婦を演じる。友人や隣人、そして子どもたちにも正体を隠し、普通の夫婦として暮らす2人は、韓国内部から国家を揺るがす任務を遂行するため暗躍する。
かつて一つの国だった南北の鮮明な対比を浮き彫りにしながら、愛国心、忠誠心、アイデンティティ、そして愛情といった相反する感情の狭間で葛藤するスパイたちの姿を描く。一方で、冷酷な韓国諜報機関のエージェントたちが、2人の正体に徐々に迫っていく。
主演は、『イカゲーム』や『しあわせな選択』など、トップスターとして第一線で活躍を続けながら、近年さらに世界的評価を加速させている韓国を代表する俳優イ・ビョンホンと、『君は天国でも美しい』『わたしの完璧な秘書』などで知られ最新ドラマシリーズ『未婚男女の効率的な出会い方』でも話題の、確かな演技力と存在感で人気を集めるハン・ジミン。
そんな豪華主演2人を、『KCIA 南山の部長たち』『ミスター・サンシャイン』などに出演し、シリアスな芝居に定評のあるイ・ヒジュンが支える。
この度、3人の台本読み合わせの様子を収めたスチールも到着した。
制作は『北極星』のIMAGINUSとStudio AAが担当。さらに脚本は、『メイド・イン・コリア』『母なる証明』のパク・ウンギョが手がけており、ディズニープラスと韓国を代表するオールスター制作陣が、現代に新たなスパイドラマを誕生させる。
スリリングでサスペンスに満ちたストーリーと、アドレナリン全開のアクションシーンが展開する作品となる。
■キャスト
イ・ビョンホン：『イカゲーム』『しあわせな選択』
ハン・ジミン：『君は天国でも美しい』『わたしの完璧な秘書』『未婚男女の効率的な出会い方』
イ・ヒジュン：『マウス〜ある殺人者の系譜〜』『KCIA 南山の部長たち』
■スタッフ
監督：アン・ギルホ 『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』『秘密の森〜深い闇の向こうに〜』
脚本：パク・ウンギョ『メイド・イン・コリア』『母なる証明』
【動画】ハン・ジミン、パク・ソンフン＆イ・ギテクに迫られ…“三角関係”に！
同作は、ジョー・ワイズバーグ原作、ジョエル・フィールズ＆ジョー・ワイズバーグがショーランナーを務め、ケリー・ラッセル＆マシュー・リス主演の米FXドラマシリーズ『ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ』を、韓国を舞台にリメイクしたドラマシリーズ。
今回、さらなるパワーアップを遂げ、イ・ビョンホンとハン・ジミンが韓国に潜伏する北朝鮮スパイ役を熱演する。
舞台は1990年代初頭、民主化と文化的近代化の波が韓国を席巻していた時代。主人公のイ・ビョンホンとハン・ジミンは反逆の秘密を抱えた中流家庭に潜むスパイ夫婦を演じる。友人や隣人、そして子どもたちにも正体を隠し、普通の夫婦として暮らす2人は、韓国内部から国家を揺るがす任務を遂行するため暗躍する。
かつて一つの国だった南北の鮮明な対比を浮き彫りにしながら、愛国心、忠誠心、アイデンティティ、そして愛情といった相反する感情の狭間で葛藤するスパイたちの姿を描く。一方で、冷酷な韓国諜報機関のエージェントたちが、2人の正体に徐々に迫っていく。
主演は、『イカゲーム』や『しあわせな選択』など、トップスターとして第一線で活躍を続けながら、近年さらに世界的評価を加速させている韓国を代表する俳優イ・ビョンホンと、『君は天国でも美しい』『わたしの完璧な秘書』などで知られ最新ドラマシリーズ『未婚男女の効率的な出会い方』でも話題の、確かな演技力と存在感で人気を集めるハン・ジミン。
そんな豪華主演2人を、『KCIA 南山の部長たち』『ミスター・サンシャイン』などに出演し、シリアスな芝居に定評のあるイ・ヒジュンが支える。
この度、3人の台本読み合わせの様子を収めたスチールも到着した。
制作は『北極星』のIMAGINUSとStudio AAが担当。さらに脚本は、『メイド・イン・コリア』『母なる証明』のパク・ウンギョが手がけており、ディズニープラスと韓国を代表するオールスター制作陣が、現代に新たなスパイドラマを誕生させる。
スリリングでサスペンスに満ちたストーリーと、アドレナリン全開のアクションシーンが展開する作品となる。
■キャスト
イ・ビョンホン：『イカゲーム』『しあわせな選択』
ハン・ジミン：『君は天国でも美しい』『わたしの完璧な秘書』『未婚男女の効率的な出会い方』
イ・ヒジュン：『マウス〜ある殺人者の系譜〜』『KCIA 南山の部長たち』
■スタッフ
監督：アン・ギルホ 『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』『秘密の森〜深い闇の向こうに〜』
脚本：パク・ウンギョ『メイド・イン・コリア』『母なる証明』