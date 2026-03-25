三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が25日、東京・有明の新エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内の劇場・EXシアター有明（来月25日開場）で行われたオープニングラインナップ発表会に出席した。ミュージカル初挑戦は「寝耳に水」と話した。

来年1月上演の名作喜劇「モンティ・パイソンのSPAMALOT」でミュージカル初挑戦ながら主演を務める。

出演は、演出の福田雄一氏からの“直オファー”で決定。「2年くらい前にラインで“ミュージカル興味ある？”と言われた。“はい、あります”と言ったら、次のラインで日程が送られてきた」と回顧。「やると決めたからには思いっきり飛び込むつもりで一生懸命やる」と語った。福田氏は「事務所を通さないで直接オファーは絶対やっちゃいけないんです」と“注意喚起”していた。

2021年に同作に出演した三浦宏規もこの日、登壇。作品についてコメントを求められると「出演していたけど、内容全く覚えてない。どれだけ突拍子ないことできるか対決。出たとこ勝負だと思います。きっと楽しんでいただける」とアドバイスした。

「アーサー王伝説」をコメディー化した作品で、2005年に米ブロードウェーで初演。演劇界の最高峰トニー賞では、最優秀ミュージカル賞を含む3部門を受賞。岩田が演じるのは主人公アーサー王。日本では6年ぶり4度目の上演となる。