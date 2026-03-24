モスバーガーの一部店舗では朝食メニュー「朝モス」を取り扱っています。開店が早い店舗だとなんと朝5時から販売開始。これはありがたい。

そのメニューが3月18日から一新されたと発表がありました。

モスバーガーの朝食「朝モス」メニュー一新

「朝の野菜バーガー」に「朝のとろったまチーズバーガー」。どっちもウマそう！

でも注目すべきはどちらかというと後者の方。なぜならば、実は同じタイミングでモスバーガーではテリヤキバーガーのソースもリニューアルしているんですよね。

＼3月18 日（水）〜／春のテリヤキ祭、はじまるテリヤキソースがリニューアル！りんごの優しい甘さと三温糖に、醤油もろみとカツオの風味をプラス。コクと旨みが詰まった、キレのある和風ソースに進化しました✨

どちらがより気合の入った商品なのかはその背景を考えればすぐわかるってものです。先日、早速「朝のとろったまチーズバーガー」を食べに行ってきました。

シンプルだからこそ食材の味が引き立つウマさ！

こちらがその「朝のとろったまチーズバーガー」。単品だと440円、ドリンクセットだとMサイズのドリンクがついて590円。通常の時間帯よりもかなりドリンクがお得な設定になっています。

ハンバーガーの構成はハンバーガーパティにチーズ、半熟風たまごにテリヤキソースとマヨネーズ。至ってシンプル。通常のテリヤキバーガーと比べるとレタスやオニオンが入っていません。

なので食べてみると、まず感じるのは食材ひとつひとつの美味しさ。特にハンバーガーパティは肉厚ジューシーだし、いつもはソースなどに隠れてあまり目立っていないハンバーガーパティの下味もバッチリ感じられます。これが実に美味しい。

あとはもしかしたら新しいテリヤキソースもまたハンバーガーパティの存在感を引き立てる味になっているのかもしれません。甘さはだいぶ抑えながらもコクはちゃんとあり、だしの旨味もしっかり。

味にすごく厚みがあり、醤油のキレのよさもあるんだけど、主役はあくまでもハンバーガーパティなのです。そして、そこに絡むチーズととろとろ卵もまた肉の美味しさを底上げしてくれている感じがあるんですよねえ。

たぶんここにレタスやたっぷりのマヨネーズが入ってくるとまた印象が変わってくるはず。食感は豊かになるし、トータルで味の要素が増えるのは確定だけど、「朝のとろったまチーズバーガー」はシンプルだからこそモスバーガーのポテンシャルに気づける構成になっているのです。

ほかの要素がいらないとは思わないけど、極限まで余分なものを削ぎ落とした絶品バーガー。まさにそんな感じ。

機会があればぜひ！

(執筆者: ノジーマ)