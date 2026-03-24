ファン歴20年超のオリックスガチ勢がMC！ サムティホールディングス「藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER」

記事ポイント なにわ男子・藤原丈一郎がMCを務めるオリックス応援番組が2026年4月13日に放送開始カンテレで月1回月曜深夜に放送、TVer・カンテレドーガで見逃し配信も実施勝敗振り返りやMVP選手への直撃インタビューなどマニアックな企画を展開 なにわ男子・藤原丈一郎がMCを務めるオリックス応援番組が2026年4月13日に放送開始カンテレで月1回月曜深夜に放送、TVer・カンテレドーガで見逃し配信も実施勝敗振り返りやMVP選手への直撃インタビューなどマニアックな企画を展開

サムティホールディングスが単独提供する、オリックス・バファローズの応援番組が誕生します。

MCを務めるのは、ファン歴20年超の”オリックスガチ勢”として知られるなにわ男子・藤原丈一郎です。

月1回の放送で、試合の振り返りから選手インタビューまで、チームの魅力を深掘りしていく内容となっています。

サムティホールディングス「藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER」

番組名：藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER放送開始：2026年4月13日（月）24時15分〜24時45分放送局：カンテレ（関西ローカル）放送頻度：月1回月曜深夜MC：藤原丈一郎（なにわ男子）見逃し配信：TVer・カンテレドーガにて放送終了直後より1ヶ月間提供：サムティホールディングス株式会社

『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』は、サムティホールディングスがオフィシャルスポンサーを務めるオリックス・バファローズの魅力を、なにわ男子・藤原丈一郎が月1ペースで深掘りする番組です。

2026年4月13日（月）24時15分より、カンテレ（関西ローカル）で放送がスタートします。

藤原丈一郎がカンテレの番組にレギュラー出演するのは、2019年〜2021年まで放送されていた『なにわからAぇ! 風吹かせます！』以来、約5年ぶりのこととなります。

チームの低迷期から京セラドーム大阪へ通い詰め、デビュー後も忙しい合間をぬって球場観戦や2軍施設への訪問を続けるなど、その”オリックス愛”は筋金入りです。

2022年からは4年連続で開幕戦の始球式に登板しており、3月27日に行われる今シーズンの開幕戦でも5年連続5回目の大役を務めることが発表されています。

先日開催されたグループ初の京セラドーム公演では、史上初となる6日間連続公演を達成し、会場には藤原が私物のオリックスグッズを身に着けたビジュアルの特大看板やチームとコラボしたポスターも掲示されるなど、オリックスとは”相思相愛”の関係です。

番組の見どころ

番組では、今季のオリックスの勝敗を藤原が心の声とともに感情むき出しで振り返るコーナーを予定しています。

藤原が独断と偏見で選んだ”MVP選手”への直撃インタビューも見どころのひとつです。

単なる試合結果の紹介に留まらず、マニアックかつ豊富な知識を持つ藤原ならではの視点でチームの魅力を深掘りしていく構成となっています。

月替わりのコーナーも用意されており、毎月さまざまな形でオリックスへの愛を届ける30分の番組です。

サムティホールディングスは2012年より京セラドーム大阪の球場看板広告スポンサーとして外野フェンスに広告を掲出しており、2026年シーズンもオフィシャルスポンサーとして契約を更新しています。

選手・監督・コーチが着用する上着の左袖にロゴマークを掲出するほか、「サムティ看板直撃賞」「サムティ大ピンチ脱出賞」などの選手賞を協賛するなど、多角的にオリックス・バファローズの活動を応援する企業です。

見逃し配信はTVerとカンテレドーガで放送終了直後から1ヶ月間視聴でき、関西エリア以外のファンも楽しめます。

ファン歴20年超の藤原丈一郎だからこそ引き出せる選手の素顔やチームの裏側に期待が高まります。

オリックス・バファローズファンはもちろん、なにわ男子ファンにとっても見逃せない番組です。

サムティホールディングス提供『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』はいつから放送開始ですか？

A. 2026年4月13日（月）24時15分より、カンテレ（関西ローカル）で放送がスタートします。以降は月1回、月曜深夜に放送予定です。

Q. 関西以外でも視聴できますか？

A. 放送は関西ローカルですが、TVer・カンテレドーガにて放送終了直後より1ヶ月間の見逃し配信が実施されるため、全国どこからでも視聴できます。

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