「トーナメント特別保障制度」から復帰予定も一転 脇元華が地元大会を欠場
＜アクサレディス 事前情報◇24日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞大会事務局は24日、脇元華が今週27日から開幕する国内女子ツアーを欠場すると発表した。
【写真】脇元華が披露した“衝撃ドレス”
10日には日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）より、「トーナメント特別保障制度」から復帰することが発表されていた。脇元は復帰届を提出し、トーナメント事業部での審議を経て承認され、地元での今大会が復帰初戦となる予定だった。脇元は、ツアー開幕戦前に「トーナメント特別保障制度」が適用されていた。なお、その理由についてはプライバシー保護の観点から明かされていない。2018年のプロテストに合格。プロ8年目だった昨年11月の「伊藤園レディス」でツアー初優勝を果たした。昨年末には椎間板ヘルニアの手術を受けていたことを自身のSNSで明かしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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