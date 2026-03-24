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金本知憲、50年来の不調の根本原因が判明か。専門家が指摘「ずれている限り、足の張りはずっと出続ける」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者・角田紀臣氏が、自身のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」で「【軽く見がちな足首の捻挫】50年悩んだ後遺症がスッキリ!?金本知憲の腰・首の癒着も徹底ケア」と題した動画を公開した。元プロ野球選手の金本知憲氏をゲストに迎え、長年悩まされているという身体の不調について、その根本原因を探り、関節整体によるアプローチを実演した。



動画では、まず金本氏の足の状態をチェック。角田氏は、金本氏の右足首について、かかとの関節が内側にずれていることを指摘した。このズレによってふくらはぎの筋肉が不自然に緊張し、硬い癒着が起きているという。実際に足首の関節を調整すると、ふくらはぎの張りは瞬時に解消された。



このズレの原因について、角田氏は過去の怪我の可能性を示唆。金本氏が小学生の頃に大きな捻挫を経験していたことが明かされると、アシスタントのあすみん氏が「軽く見てはダメですね」と発言。これに対して角田氏は「痛くないから良いんじゃなくて、ずれている可能性を考える」と、古傷が長年にわたる不調の引き金になっているケースは少なくないと説明した。



続いて、腰の施術に移ると、角田氏はうつ伏せになった金本氏の腰を見て「真っ直ぐすぎる」と指摘。金本氏は立っている時は意識して反り腰にすることで良い姿勢を保っていたが、本来の骨格に対して腰が後ろに来すぎている状態であり、それを補うために不自然な力の入れ方をしていたことが判明した。



角田氏は、硬くなった筋肉を単に揉みほぐすのではなく、筋肉を覆う筋膜の癒着を剥がすアプローチで施術。さらに、背中から首にかけての筋肉も同様に癒着している箇所を特定し、関節を動かしながら丁寧に剥がしていく。施術が進むにつれて、金本氏も身体の変化を感じている様子がうかがえた。



過去の些細な怪我が、知らず知らずのうちに全身のバランスを崩し、慢性的な痛みやこりの原因となっている可能性を、今回の施術は示している。身体の不調に悩む人にとって、その根本原因を見直す一つのきっかけとなるかもしれない。