和田アキ子＆レインボー・ジャンボたかお、芸能界新旧“デッカい”コンビが誕生！ TBSで新番組4月スタート

和田アキ子＆レインボー・ジャンボたかお、芸能界新旧“デッカい”コンビが誕生！ TBSで新番組4月スタート