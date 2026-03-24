和田アキ子＆レインボー・ジャンボたかお、芸能界新旧“デッカい”コンビが誕生！ TBSで新番組4月スタート
和田アキ子とレインボー・ジャンボたかおが出演する新番組『アッコとジャンボ』（TBS系／毎週火曜24時56分）が、4月7日より放送されることが決定した。
【写真】和田アキ子「私より身長が高くて、びっくり」、人気ギャルモデルと初共演で驚き
本番組は、和田アキ子とレインボー・ジャンボたかおという、身体も存在感も規格外な“デッカい”2人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺を巡るワンダージャンボ街ブラバラエティ。東京タワーや東京スカイツリー、雷門といった名所に目が向きがちな街で、“隠れた名店”を探しながら散策していく。
スタジオを飛び出し、名所を舞台に芸歴58年目のアッコが喜怒哀楽全開で大暴れ。忖度なしにズバズバ語る2人のコンビネーションにも注目だ。
和田は「めちゃくちゃ楽しみです！ 芸歴58年目でバラエティでのロケは、数えるほどしかやってこなかったので、何が起こるかわからない！ この番組でいろんなところに行きたいね。ジャンボとは今回、初対面でどんな子かわからないのでそこも楽しみよ。深夜にほっこり見られる番組にしたいね」と意気込みを語る。
ジャンボたかおは「オファー頂いた時は、ドッキリだと思いました。先日、初のロケで目の前に初生アッコさんがいました。今でもドッキリだと思っています」とコメントを寄せた。
『アッコとジャンボ』は、TBS系にて4月7日より毎週火曜24時56分放送。
【写真】和田アキ子「私より身長が高くて、びっくり」、人気ギャルモデルと初共演で驚き
本番組は、和田アキ子とレインボー・ジャンボたかおという、身体も存在感も規格外な“デッカい”2人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺を巡るワンダージャンボ街ブラバラエティ。東京タワーや東京スカイツリー、雷門といった名所に目が向きがちな街で、“隠れた名店”を探しながら散策していく。
和田は「めちゃくちゃ楽しみです！ 芸歴58年目でバラエティでのロケは、数えるほどしかやってこなかったので、何が起こるかわからない！ この番組でいろんなところに行きたいね。ジャンボとは今回、初対面でどんな子かわからないのでそこも楽しみよ。深夜にほっこり見られる番組にしたいね」と意気込みを語る。
ジャンボたかおは「オファー頂いた時は、ドッキリだと思いました。先日、初のロケで目の前に初生アッコさんがいました。今でもドッキリだと思っています」とコメントを寄せた。
『アッコとジャンボ』は、TBS系にて4月7日より毎週火曜24時56分放送。