こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月23日は、着て寝るだけで疲労回復をサポートするSIXPADのルームウェア「Recovery Wear Sleep 」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[SIXPAD] 公式ストア限定 シックスパッド リカバリーウェア スリープ Recovery Wear Sleep (トップス, ロング（ブラック）, L) 11,880円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

着て寝るだけで疲労回復！ SIXPADの「Recovery Wear Sleep 」が10％オフ

SIXPADの「Recovery Wear Sleep 」は、一般医療機器として認められているリカバリーウェアです。

天然鉱石を原料とした高純度セラミック（非金属）を練り込んだ 特殊繊維「Mediculation(メディキュレーション)」が、身体から放出される遠赤外線（体温）を輻射することで 血行を促進します。

今なら10％オフの11,880円とお買い得。

寝ている間に、疲労ケア・筋肉の回復・リラックス効果が期待できる設計。

「寝る＝回復時間」に変わるのが最大の魅力です。

就寝時にもリラックスタイムにもおすすめなシンプルなデザイン

ストレスフリーなフィット感＆しっとりなめらかな生地で着てるのを忘れるレベルの快適さが◎。

性別世代を選ばず着れるシンプルなデザインなので、部屋着としてもおすすめです。

カラーは、ネイビー、ブラック、ベージュ、ライトベージュの4色展開。

上質でなめらかな素材がスムーズな入眠へと誘います。

Recovery Wear Sleep は、着るだけで疲労回復サポート・睡眠時間を回復時間に変える・着心地抜群という、ラクしてケアしたい人向けのご褒美ウェアです。

「忙しくてケアする時間がない」「寝ても疲れが抜けない」という人におすすめのアイテムですよ。

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なお、上記の表示価格は2026年3月23日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp