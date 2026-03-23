INI西洸人＆ドランクドラゴン塚地武雅登壇！映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念《MANDO MONDAYS》ポップアップイベント

ウォルト・ディズニー・ジャパン配給の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念した、《MANDO MONDAYS》ポップアップイベントが2026年3月23日に池袋PARCOで開催されました。

全世界を興奮と歓喜で満たしてきた空前のエンターテイメントが、約7年ぶりに映画館へ帰還！

期間限定ストアのオープン初日に合わせて実施された、熱気あふれるカウントダウンの様子をお届けします。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』ポップアップ

映画公開日：2026年5月22日（金）日米同時公開

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

イベント開催日：2026年3月23日（月）

会場：池袋PARCO（東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ本館 B2F）

登壇者：西洸人（INI）、塚地武雅（ドランクドラゴン）

ジョージ・ルーカスの魂を受け継ぐ「スター・ウォーズ」最新作。

帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、フォースの力を秘めたグローグーの物語が展開します。

長く果てしない旅を続ける中で、固い絆に結ばれた二人を待ち受ける壮大な冒険。

映画公開を記念して、スター・ウォーズファンとして知られるINIの西洸人さんと、ドランクドラゴンの塚地武雅さんが駆けつけました。

約7500ピースのLEGOでミレニアムファルコンを組み立てるほどのグッズ収集家である西洸人さんは、以下のように語ってくださいました。

気づいたらフォースに導かれて、ジェダイになっていました。

幼い頃からグッズやレゴに囲まれていて、知らず知らずのうちにハマっていきました。

予告編を見る限り、いろんなクリーチャーが出てきたり、アクションが盛り込まれていると感じました。

ビークルが好きで、レイザークレストがお気に入りなのですが、まさかまた見れるとは思っていませんでした。

世界観をどうやって作り上げているのか、気になるところだらけです。

パートナーにするならグローグーですが、なるならマンダロリアンです。

近づきがたいオーラがあるのに愛情が深くて、男らしさを感じます。

フィギュアを集めるのが趣味なので、欲しいものがいっぱいです。

長年シリーズを愛し、フィギュアコレクターでもある塚地武雅さんは、以下のように熱く語ってくださいました。

幼い頃からのエピソード4から始まって、歴史とともに自分の人生にスター・ウォーズが続いています。

生き甲斐の一つになっていて、7年ぶりの映画はたまりません。

マンダロリアンの戦闘スキルと、グローグーのフォースの力が合わさると、アクションの幅が広がると思います。

コンビネーション的な戦いや、アソーカたちとのリンクがどうなるのか気になります。

自分がベスカーでアーマーを作ると相当な量が必要なので、なるならグローグーです。

今後のグローグーの成長がめちゃくちゃ気になります。

食べているシーンにすごく共感します。

限定のグッズで、グローグーがピザに乗っかって踏ん張っている姿のものが可愛いです。

ストアオープン初日が月曜日であることにちなみ、《MANDO MONDAYS（マンドーマンデー）》と題してイベントが行われました。

マンダロリアン＆グローグーのグッズをいち早く手に入れるべく集結したファンと共に、11時のストアオープンに向けたカウントダウンを実施。

「10、9、8……」という掛け声に続き、最後は作中の象徴的なセリフである「我らの道（This is the way）」を全員で唱和し、最新グッズ販売開始を盛大にお祝いしました。

映画の公開に向けて、ますます期待が高まる盛りだくさんの内容。

この機会に期間限定ストアへ足を運び、魅力的なグッズの数々を楽しんでください。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念イベントの紹介でした。

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