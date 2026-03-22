この春、名古屋パルコに

話題のアウトドアブランド

Cotopaxiが東海地区初上陸

アメリカユタ州ソルトレイクシティ発のアウトドアブランド「Cotopaxi(コトパクシ)」の東海エリア初となる直営店『Cotopaxi NAGOYA』が4月23日(木)、名古屋パルコにオープンします。

場所は地下鉄矢場町駅から地下通路で直結する東館1階。

2026年春に行われる大規模リニューアルの中で誕生する新ショップのひとつとして、早くも話題を集めています。

Cotopaxiとは？

創業者のDavis Smith(デイビス・スミス)が南米で目の当たりにした貧困問題を背景に、ハイクオリティなアウトドアギアを通して「貧困に苦しむ人々を救う」という目的を持つアメリカンブランド。

様々な成功をおさめながらも、世界を救うためにもっとやりたいことがある。こう考えたデイビスは、自分の好きな旅と貧困問題の解決を融合させたビジネスモデルとして、顧客が商品を購入することで、貧しい地域の人々に恩恵がもたらされる仕組みを構築。

デイビスはこの会社をCotopaxiと名づけ、エクアドル時代に体験した冒険精神と強い決意を表現。

2014年の創業以来、労働者を守ること・環境保全に努める事・発展途上国への支援を軸に、革新的なアウトドアギアと特別な体験を提供し続けています。

カラフル&一点もの

Del Díaシリーズに注目！

「コトパクシ」といえば、カラフルでポップなデザインのアウトドアバッグが人気のブランド。

中でもブランドを象徴するのが「Del Día(デル・ディア)」シリーズです。

このシリーズの特徴は、デッドストック素材を100％使用していること。

使われる生地の組み合わせはすべて異なるため、同じデザインでもカラーはすべて一点もの。

お店で実際に手に取りながら、自分だけのお気に入りを探す楽しさがあります。

名古屋店のオープンを記念して、この「Del Día」シリーズから名古屋限定アイテムも登場します。

Bataan Fanny Pack

7,700円

Cubo 3L Travel Cube

4,620円

どちらも数量限定での販売なので、気になる人は早めのチェックがお勧めです。

オープン記念ノベルティ

オリジナルピンバッジをプレゼント

オープンを記念したノベルティ企画も実施されます。

店内商品を5,000円以上購入し、ブランド公式Instagramをフォローすると、Cotopaxiのロゴとスローガン「DO GOOD」をモチーフにしたオリジナルピンバッジをプレゼント。

バッグやポーチに付ければ、アウトドア気分もぐっと高まりそう。ピンバッジは数量限定で、なくなり次第終了とのことです。

買うことで社会にいいことを

商品の売り上げの一部を世界の支援活動に充てるなど、社会貢献の仕組みをブランドに取り入れているのも特徴で、労働者の保護や環境保全にも配慮した取り組みが評価され、企業の社会性を示す国際認証「B Corp」を取得しています。

カラフルで機能的なバッグを楽しみながら、社会のいいことにつながる。

そんなブランドのストーリーに共感するファンも増えています。

春のショッピングは

新店続々の名古屋パルコへ

アウトドアはもちろん、旅行や日常使いにもぴったりなバッグが揃う「コトパクシ」。

名古屋ではまだあまり見かけないブランドだけに、気になっていた人も多いのでは？

この春はカラフルな一点もののバッグとの出会いを求めて…栄エリアでのショッピングやカフェめぐりの合い間など、ぜひ名古屋パルコへ立ち寄ってみてください。

店舗名：Cotopaxi NAGOYA

住所：名古屋市中区栄3-29-1名古屋パルコ東館1F

営業時間：10:00～20:00

定休日：名古屋パルコ休館日に準ずる

公式サイト：https://cotopaxi.jp/