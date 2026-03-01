プレミアリーグ 25/26の第31節 アストンビラとウェストハムの試合が、3月22日23:15にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ジョン・マッギン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはパブロ（FW）、バレンティン・カステジャーノス（FW）、ジャロッド・ボーウェン（FW）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。アストンビラのジェイドン・サンチョ（FW）のアシストからジョン・マッギン（MF）がゴールを決めてアストンビラが先制。

ここで前半が終了。1-0とアストンビラがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウェストハムは後半の頭から2人が交代。バレンティン・カステジャーノス（FW）、フレディ・ポッツ（MF）に代わりカラム・ウィルソン（FW）、アダマ・トラオレ（FW）がピッチに入る。

67分、アストンビラは同時に3人を交代。ジョン・マッギン（MF）、ロス・バークリー（MF）、ジェイドン・サンチョ（FW）に代わりユーリ・ティーレマンス（MF）、レオン・ベイリー（FW）、ドゥグラス・ルイス（MF）がピッチに入る。

その直後の68分アストンビラが追加点。オリー・ワトキンス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アストンビラが2-0で勝利した。

なお、ウェストハムは45分にアーロン・ワンビサカ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 01:20:12 更新