マインツvsフランクフルト スタメン発表
[3.22 ブンデスリーガ第27節](OPELアレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 7 イ・ジェソン
MF 8 パウル・ネベル
MF 30 シルバン・ビドマー
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
控え
GK 1 ラッセ・リース
DF 5 マキシム・ライチュ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 48 K. Potulski
MF 15 レナード・マロニー
MF 24 川崎颯太
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 14 ウィリアム・ボービング
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 20 堂安律
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 25 アルノー・カリムエンド
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 2 E. Baum
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 15 エリス・スキリ
MF 31 L. Arrhov
MF 42 ジャン・ウズン
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 11 ユネス・エブヌタリブ
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
アルベルト リエラ
※23:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 7 イ・ジェソン
MF 8 パウル・ネベル
MF 30 シルバン・ビドマー
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
GK 1 ラッセ・リース
DF 5 マキシム・ライチュ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 48 K. Potulski
MF 15 レナード・マロニー
MF 24 川崎颯太
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 14 ウィリアム・ボービング
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 20 堂安律
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 25 アルノー・カリムエンド
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 2 E. Baum
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 15 エリス・スキリ
MF 31 L. Arrhov
MF 42 ジャン・ウズン
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 11 ユネス・エブヌタリブ
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
アルベルト リエラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります