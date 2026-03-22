[3.22 ブンデスリーガ第27節](OPELアレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[マインツ]

先発

GK 33 ダニエル・バッツ

DF 4 シュテファン・ポッシュ

DF 21 ダニー・ダ・コスタ

DF 31 ドミニク・コール

MF 2 フィリップ・ムウェネ

MF 6 佐野海舟

MF 7 イ・ジェソン

MF 8 パウル・ネベル

MF 30 シルバン・ビドマー

FW 20 フィリップ・ティーツ

FW 23 シェラルド・ベッカー

控え

GK 1 ラッセ・リース

DF 5 マキシム・ライチュ

DF 22 ニコラス・フェラチュニク

DF 48 K. Potulski

MF 15 レナード・マロニー

MF 24 川崎颯太

FW 11 アルミンド・ジープ

FW 14 ウィリアム・ボービング

FW 44 ネルソン・バイパー

監督

ウルス・フィッシャー

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 21 ナサニエル・ブラウン

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 20 堂安律

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 25 アルノー・カリムエンド

控え

GK 33 イェンス・グラール

DF 2 E. Baum

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 15 エリス・スキリ

MF 31 L. Arrhov

MF 42 ジャン・ウズン

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 11 ユネス・エブヌタリブ

FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab

監督

アルベルト リエラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります