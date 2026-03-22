三谷幸喜（2025年撮影）

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脚本家の三谷幸喜氏（64）が21日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。日米首脳会談高市早苗首相が米国のトランプ大統領に向けたスピーチを評価した。

番組トップで会談やイラク攻撃の話題を伝えると、安住紳一郎アナウンサーが「著名人のスピーチに詳しい三谷さんは、今回気になったことは？」と高市首相のスピーチについて質問。三谷氏は「夕食会のスピーチ、ノーカットで見たんですけども、高市総理と通訳の方の呼吸がすごく合っていた感じがして」と印象を語った。

続けて「僕も経験あるんですけど、海外で映画祭とかでスピーチしなきゃいけない時って、通訳の方がいらっしゃるんだけど、あんまり僕が長くしゃべると、今度また通訳の方も長くしゃべらなきゃいけないので、何かそこで間延びしちゃうんですよね。だからセンテンスを短くして。今回の総理もそうだったけど、日本語で端的に言ってどうぞ、みたいな感じで。彼が受けて、簡単にしゃべって戻す、みたいな掛け合いがうまくいっていたから、準備かなりしたんだろうな、と思いますね」と語った。

一方で「ただ、あれ、ジョークなんですかね？」と疑問も切り出し「ドナルドさんの息子さんがイケメンで、『ご両親に似たんじゃないか』って。あれ、ブラックジョークなの？」と安住アナに質問。安住アナはやや戸惑い気味に「ブラックジョークではなくて、普通に家族のことも気にしている、と」と返答した。

三谷氏が触れたのは、高市首相が夕食会で「明日に控える、ドナルドのご子息のバロンさんのお誕生日です。立派でイケメンに成長されていると伺っております。間違いなくご両親に似たんだと思います」と語った場面。三谷氏は「あれ、笑わせるんだったら、むしろお父さんに似なくて良かったですね、と言う方が、ウケは（良かった）」と、持論を展開したが、弁護士の菊間千乃氏からは「それ結構賭けですよね」と即ツッコミ。三谷氏も「リスクは大きいですよ」と認めると、安住アナからも「日本人はそれでウケると思いますけど、あんまり…」と疑念を呈され、三谷氏は「日米関係にちょっとヒビが入る可能性もあるかもしれない」と苦笑した。