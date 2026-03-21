福田雄一監督作に出演する「好きな俳優」ランキング！ 「佐藤二朗」を超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年2月27日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「福田雄一監督作品と出演者」に関するアンケート調査を実施しました。
Snow Man・目黒蓮さんが主演の新作映画『SAKAMOTO DAYS』をはじめ、数多くの大ヒット映画を生み出してきた福田雄一監督。福田監督が製作する作品には、さまざまな人気俳優が出演しています。
そこで、この記事では「福田雄一監督作に出演する好きな俳優」ランキングの結果を紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位には佐藤二朗さんがランクインしました。佐藤さんは、1996年に演劇ユニット「ちからわざ」を旗揚げし本格的に俳優としての活動をスタート。テレビドラマや映画にも出演し、演技派俳優として実力を高めます。
福田監督の作品では常連俳優として知られ、初期作品の『大洗にも星はふるなり』から参加。2025年公開の映画『新解釈・幕末伝』では、ムロツヨシさんとダブル主演を担当しています。
回答者からは、「演技の幅が広い、個性豊か、役者として好きすぎる」（40代女性／大阪府）、「クセのある役でありながら、不思議としっくりくるため」（20代女性／東京都）、「楽しんでふざけていそうなところがいいと思う」（30代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのはムロツヨシさんでした。ムロさんは、1999年に作・演出・出演を兼ねた1人舞台でデビューし、その後は映画やドラマに出演して名バイプレーヤーとして活躍します。近年では主演作も多く、コント番組『LIFE!〜人生に捧げるコント〜』（NHK総合）でも人気です。
ムロさんも佐藤さんと同じく福田監督の映画には初期から出演し、これまでさまざまな作品で重要な役を担当しています。
回答者からは、「主役から脇役まで幅広い演技ができるから」（50代男性／大阪府）、「福田作品にいないとさびしいと思ってしまうメンバーだから」（40代女性／神奈川県）、「台本を超えてくる怪物級アドリブでこの人いないと物足りない」（60代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
Snow Man・目黒蓮さんが主演の新作映画『SAKAMOTO DAYS』をはじめ、数多くの大ヒット映画を生み出してきた福田雄一監督。福田監督が製作する作品には、さまざまな人気俳優が出演しています。
そこで、この記事では「福田雄一監督作に出演する好きな俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位：佐藤二朗／106票
2位には佐藤二朗さんがランクインしました。佐藤さんは、1996年に演劇ユニット「ちからわざ」を旗揚げし本格的に俳優としての活動をスタート。テレビドラマや映画にも出演し、演技派俳優として実力を高めます。
福田監督の作品では常連俳優として知られ、初期作品の『大洗にも星はふるなり』から参加。2025年公開の映画『新解釈・幕末伝』では、ムロツヨシさんとダブル主演を担当しています。
回答者からは、「演技の幅が広い、個性豊か、役者として好きすぎる」（40代女性／大阪府）、「クセのある役でありながら、不思議としっくりくるため」（20代女性／東京都）、「楽しんでふざけていそうなところがいいと思う」（30代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
1位：ムロツヨシ／134票
1位に選ばれたのはムロツヨシさんでした。ムロさんは、1999年に作・演出・出演を兼ねた1人舞台でデビューし、その後は映画やドラマに出演して名バイプレーヤーとして活躍します。近年では主演作も多く、コント番組『LIFE!〜人生に捧げるコント〜』（NHK総合）でも人気です。
ムロさんも佐藤さんと同じく福田監督の映画には初期から出演し、これまでさまざまな作品で重要な役を担当しています。
回答者からは、「主役から脇役まで幅広い演技ができるから」（50代男性／大阪府）、「福田作品にいないとさびしいと思ってしまうメンバーだから」（40代女性／神奈川県）、「台本を超えてくる怪物級アドリブでこの人いないと物足りない」（60代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)