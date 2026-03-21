犬が伏せた状態でしっぽを振る理由

1.リラックスして安心している

犬が伏せた状態でしっぽを振るのは、リラックスして安心しているからです。

表情を見てみると、目を細めていたり、にっこり笑っているように見えたり、顔の筋肉が緩んでいることが分かるかと思います。

また、犬がリラックスして安心している気持ちから伏せた状態でしっぽを振るときは、ゆったりと左右に大きく振るのが特徴です。

声をかけると、しっぽの動きが少し早くなることもあります。声をかけてもらえたことが嬉しくて、しっぽの動きで応えているのです。

2.甘えたい気持ちをアピールしている

甘えたい気持ちをアピールしているとき、犬が伏せた状態でしっぽを振ることがあります。

強くアピールしたいわけでもなく、どうしても甘えたいほど不安なわけでもなく、「構ってもらえるなら甘えたいなぁ…」という控えめな表現をしているのでしょう。

「撫でたいならどうぞ♡」というサインでもあるかもしれません。伏せた状態でしっぽを振ることで、視線を送りつつ、待っているのです。

穏やかな気持ちでいますので、犬の興奮を煽るのではなく、落ち着いた声のトーンで静かに話しかけるようにしましょう。

3.遊びに誘いたいと思っている

遊びに誘いたいと思っているとき、犬が伏せた状態でしっぽを振ることがあります。

「これで遊んでほしい」というおもちゃがあるときは、そのおもちゃを口にくわえたままアピールすることがあります。

伏せた状態でしっぽを振る犬に「遊ぶ？」と声をかけると、リビングや庭や玄関など、遊んでほしい場所まで誘導することもあります。

「遊ぶ？」の問いかけに「うん、遊んでほしいよ！」と答えるときは、しっぽの動きが早くなったり、小刻みに小さく速く振ったりすることもあります。

4.友好的な気持ちと少しの警戒心がある

友好的な気持ちと少しの警戒心があるとき、犬が伏せた状態でしっぽを振ることがあります。

相手に対して友好的な気持ちがあり、一緒に遊びたいな、仲良くなりたいな、触れ合いたいな、などの気持ちがあるのですが、少しの警戒心もある状態なのです。

伏せた状態でいるのは、相手に警戒心や不安を持ってほしくないからです。自分が体勢を低くすることで、安心感を与えたいのです。

しっぽはゆったりと大きく振っていることがありますが、犬同士であると、しっぽの動きでコミュニケーションをすることがあり、頻繁に動きを変えることもあります。

犬が伏せた状態でしっぽを振るときの注意点

犬がしっぽを振るときの気持ちは「嬉しい」「楽しい」ばかりではありません。不安や警戒する気持ちがしっぽの動きにあらわれることもあります。

見知らぬ犬なのであれば、しっぽを振っているからといって、いきなり近づいたり触ったりすると、驚きや不安や恐怖を与えてしまい、思わず咬みつくなどの攻撃をしてしまうことがあります。

犬の方から近づいてきてくれるのを待ちましょう。「はじめまして」の挨拶として、ニオイを嗅いでもらいましょう。しっかりとコミュニケーションを取ってから触れ合うようにしましょう。

まとめ

犬が伏せた状態でしっぽを振る理由を4つ解説しました。

リラックスして安心している 甘えたい気持ちをアピールしている 遊びに誘いたいと思っている 友好的な気持ちと少しの警戒心がある

伏せた状態でしっぽを振る犬の気持ちをよく理解したいときは、耳の動き・視線・表情・鳴き声なども合わせて観察してみましょう。

しっぽを振っていても、表情が強ばっているとき、体に力が入っているときは、不安・緊張・警戒などの気持ちがあるサインです。