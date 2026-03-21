“東武初”なパンタグラフが特徴の11267編成

鉄道博物館（埼玉県さいたま市）は東武博物館（東京都墨田区）との連携企画の第2弾として、2026（令和8）年3月23日（月）より東武鉄道の10030型11267編成を展示するイベントを開催します。

【画像】これが東武10030型「11267編成」展示に合わせたイベントの概要です

東武10030型は1988（昭和63）年に初就役。1983（昭和58）年に登場した東武10000系のマイナーチェンジ版に当たる車両で、同社を代表する通勤車両として知られています。前面をFRP（繊維強化プラスチック）で覆ったほか、外板はスッキリとしたビード成型で仕上げられています。

このうち、11267編成は1996（平成8）年に製造、運転開始となった車両で、東武では初となるシングルアームパンタグラフを搭載したのが特徴です。今回は東武鉄道の協力のもと展示が行われます。

展示期間は2026年3月23日（月）〜4月5日（日）まで、車両は入館料のみで見学できます。また3月29日（日）には、東武鉄道の元運転士が10000系車両について解説する講演会「東武10000系電車あれこれ −運転士の視点から−」も開催されます。こちらは参加定員100名（現地での先着順）限定となっています。

このほかイベント期間中は、11267編成の前面にヘッドマークが不定期で掲出されます。さらに3月28日と29日、4月4日と5日の土・日曜日には、小学生以下の子どもとその保護者を対象とした、車両紹介イベントも開催されるとのことです。