2026年3月22日（日）深夜0時10分より、B&ZAI（バンザイ）初の地上波特番「ナニワでバンザイ！自分トリセツ 2.0」（ABCテレビ）の第3回が放送される。

結成1年、屈指の演奏技術とアクロバットを武器に快進撃を続けるB&ZAI 。圧倒的なポテンシャルに加えて「人情と笑いを大切にするナニワのエッセンス」をもっと取り入れよう！と関東出身のB&ZAIがコテコテのナニワカルチャーにどっぷり浸かり、自らの「自分トリセツ」を1.0から2.0へとアップグレードさせていく姿を追う。放送を観た人が、B&ZAIをより深く知り、もっと応援したくなるような、笑いと感動の「自己啓発型バラエティ」、それが｢ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0｣だ。

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■伝説のキャバレーで「大阪ファンを虜にするアイドル術」を修得

多くのスターも足を運んだという大阪・十三にある昭和レトロな大人の社交場、キャバレー「グランドサロン十三」に訪れた一行 。ここでは、経験豊富な大人のお姉さま“なほ”さん、“ひとみ”さんから「大阪人を魅了する術」を学ぶ。

矢花黎は「どうやったらコンサートでお客さんの心を掴めますか？」とストレートな相談。「関西では面白かったら受け入れられるというのはある。何よりも大阪では『親近感』が大切」と聞かされ、目の前のステージを使って実際にライブでのファンとの交流を再現する。シビアな目を持つナニワの女性陣が10点満点でガチ採点。矢花は終始笑顔で手を振るが、なほさん、ひとみさんの採点結果はちょっぴり辛口！？ 「もうちょっと目配りとかできたんじゃない？」「こっち見て！って呼んでたのに」とアドバイスされ矢花は「確かに『もっと視野を広げて』という意見をネットでもらったことがある」と告白。これを踏まえて、続いて今野大輝が挑戦。終始クールな今野だったが矢花へのアドバイスを取り入れアップグレード！ しかし今野の採点は意外な結果に！？

■ライブ中のMCをアップグレード！「親近感」を上げられるのか？

続いてライブ中のMC力を上げるというお題に挑戦するのは鈴木悠仁。ファンの心をつかむために“胸キュンセリフ”を発表するが、「大阪大好きやで」という関西弁とともにとったある行動が、なほさん、ひとみさんに大ウケ！ 採点も高得点をたたき出す！ いったいどんなパフォーマンスだったのか？

一歩リードした鈴木に対し最後に挑戦するのは菅田琳寧。披露したのはメンバーも思わず顔を覆ってしまう驚きのネタ。今野は「ずいぶん長く一緒にやってるんですけど、ちょっと見てられなかった（笑）」とクールな感想。お姉さんたちからも「多分、大阪人のことを勘違いしてると思う」と言われてしまい、採点結果は「０点」。「このままでは終われない」と、もらったアドバイスを胸に再び挑戦する菅田だが、果たして結果は……。

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■ものまね軍団による「1000本ノック」で覚醒！

最後にやってきたのは、大阪・城東区にあるものまねショーパブ「アラジン」。待ち構えるのは変幻自在、ナニワのエンタメ軍団。「ものまね力」をアップグレードしたいと熱望する鈴木悠仁が、ものまね軍団の3人にナニワ流の勢いと勇気を叩き込まれる。「ステージでお客さんの気持ちを掴むために何か一発ネタを持っておきたい」とリクエストする鈴木に、「大阪へ来たら誰もが知っている大御所のものまねが良い」と軍団はアドバイス。さっそくオール阪神・巨人の巨人師匠のものまねに挑戦することに。さらに次々と繰り出されるお題に即興で応える「ものまね1000本ノック」では、意外な才能が開花する！？

スタジオではロケメンバーからその成果を披露されるが、なぜかロケに行っていない本髙と稲葉までもが、鈴木直伝のコツを手本に「ものまね1000本ノック」の洗礼を受けることに・・・。

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■地上波放送後にTELASAで未公開カットを含めた特別版を独占配信

TELASAでは未公開カットを含めた特別版を見放題で独占配信！

今回の未公開カットでは、西成の名物おかんに4人が人生相談！ おかんの強烈なツッコミに負けじとトーク術をアップグレードしていく。さらに放送では入り切らなかった川粼の「ものまね1000本ノック」も公開！ ここでしか見られないB&ZAIの勇姿をお届けする。

■ショートドラマ『制作部の水島さん』とコラボ！ 6話・7話・8話を公開！

「ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0」×「制作部の水島さん」コラボのショートドラマ風番組PR動画を番組公式Instagram・TikTokで公開中。

メンバーそれぞれの｢自分トリセツ1.0｣にフォーカスした動画を随時アップ！ 3月22日(日)の番組放送終了後に配信予定の第三弾は鈴木悠仁、稲葉通陽、今野大輝が出演。

「制作部の水島さん」の主人公である水島さんをはじめ制作部のスタッフたちがメンバーそれぞれの性格や特徴を「制作部あるある」を交えてユーモアたっぷりにお届けする。ステージ上のB＆ZAIとは一味違う、人間味あふれる「トリセツ1.0」となっている。



【メンバーコメント】

菅田琳寧「アイドルとして完璧さを見せるのも大事ですが、親しみやすさも大事なんだと教えてもらいました。ちょっとした失敗や素直なリアクションも包み隠さず、今までよりも肩の力を抜いて素の自分を出すって大切ですね。大阪のあたたかい雰囲気に甘えながら、より近い距離感で、自然体の“自分トリセツ2.0”をお届けします」

鈴木悠仁「モノマネ芸人さんにモノマネを教えてもらいました！！ 大阪のノリと勢いを叩き込んでいただき、知らない人のモノマネが出来るようになる方法も教えてもらったので、モノマネも自分自身もアップグレード出来たと思います！！」



「ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0」

出演：

B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本髙克樹、鈴木悠仁、川粼星輝、稲葉通陽）ほか

【放送日時】

第1回 3月8日（日）深夜1時57分～2時27分

第2回 3月15日（日）深夜1時57分～2時27分

第3回 3月22日（日）深夜0時10分～0時40分

第4回 3月29日（日）深夜0時10分～0時40分

ABCテレビ（関西地区で放送）

TVer見逃し配信あり

地上波放送後にTELASAで未公開カットを含めた特別版が見放題独占配信