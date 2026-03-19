女優の波瑠さんが19日までにインスタグラムを更新。TVドラマ「わたしのお嫁くん」（フジテレビ系）で共演していた俳優の高杉真宙さんと昨年末に電撃結婚し、話題を呼んだ波瑠さんの最新ショットに注目が集まっています。



【写真】結婚指輪ショットが話題の波瑠さん

波瑠さんは「春を感じに出かけた日」とコメントし、写真をアップ。ピンク色のチューリップのそばでポーズをとる波瑠さんの左手薬指には、よく見ると指輪がはめられています。また、寒さの続く気候についても触れており、「また寒くなってるから、みんなあったかくね！」とファンに呼びかけていました。



一方、波瑠さんが投稿した写真の中には遊び心がみられるものも。「2枚目の写真、どこにいるでしょうか？」と添えてアップされたチューリップ庭園の写真には、そのどこかに波瑠さんが隠れているという仕掛けが施されています。ネット上では、「波瑠さんをさがせ！楽しい」「波瑠ちゃん見っけ」「黄色いチューリップのとこに波瑠さんいた」「2枚目、そこでしたか」と出題されたクイズを楽しむユーザーも見られました。



SNSでは、「結婚指輪めっちゃ似合ってる！」「花より華やか」「チューリップみたいに可愛すぎます」「波留ちゃん春がお似合いね」「撮影、真宙さんかも？」「真宙くんとデート！？」「お花を夫婦でみたのかな？ ステキですね」などのコメントがありました。



波瑠さんと高杉さんは、2025年12月23日、インスタグラムの投稿で結婚を報告しました。