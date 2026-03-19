2026年3月7日に「軽井沢書店」内でオープンした「dacō軽井沢（ダコーかるいざわ）」。選べる楽しさや、残さず食べきれる安心感を感じられるよう、種類豊富で小ぶりな食べきりサイズのパンを展開しています。

軽井沢店では、食事として楽しめる惣菜パンから、クリームをたっぷり使用した甘い系のパン、素材の風味を生かしたシンプルなパンまで、約50種類のパンと約30種類のドリンクが提供されます。店内にはオープンキッチンを設け、生地から仕込み焼き上げた、できたててのパンを提供。パン生地はもちろん、具材やソースも可能な限り自家製にこだわり、職人さんが一つひとつ丁寧に仕上げています。

テイクアウトに加え、「軽井沢書店」と共用のカフェスペースを併設しているので、本と一緒に焼きたてのパンをその場でゆっくりと楽しめます。



■dacō軽井沢（ダコーかるいざわ）

住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢（大字） 1323

営業時間：9〜19時（18時30分LO）

定休日：水曜（季節変動あり）



2026年3月17日に「軽井沢T-SITE」内でオープンした「I'm donut？軽井沢（アイムドーナツ？かるいざわ）」。食べた瞬間ふわっととろける、新食感の生ドーナツ専門店です。

軽井沢店では、優しい甘さのきび糖をまぶした人気の生ドーナツ「I'm donut？オリジナル」をはじめ、限定商品「キャラメルアップルのチョコクリームドーナツ」518円や「いちごとカシスのチーズクリームドーナツ」518円などを含めた全25種類が提供されます。

「キャラメルアップルのチョコクリームドーナツ」は、長野の名物である“リンゴ”をテーマにした一品で、みずみずしさとチョコクリームの濃厚さがなんとも絶妙なバランス。目の前で仕上がっていくドーナツを眺めながら、“選ぶ楽しさ”と“できたてを味わう高揚感”が楽しめます！

■I'm donut？軽井沢（アイムドーナツ？かるいざわ）

住所：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字中谷地1178-1293

営業時間：10〜19時（完売次第閉店）

定休日：不定休（施設に準ずる）

長野・軽井沢でも楽しめるようになった「dacō」「I'm donut？」。限定メニューもあるので、近くにお越しの際はぜひお店を覗いてみてくださいね。

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Text：中川葉月



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

