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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ほとんどの人がたどり着けない】プライベートバンクの最大の魅力は〇〇です！」と題した動画で、一部の富裕層のみが利用できるとされるプライベートバンクについて、その実態と歴史、日本での現状を解説した。



動画で宮脇氏は、プライベートバンクを単に「顧客のお金を預かって運用するだけではなく、顧客の人生全体を金融面でサービスしていく」存在だと定義。一般の銀行とは根本的に異なるサービスであることを強調した。



プライベートバンクと一般の銀行の主な違いは3つあるという。1つ目は「最低預入金額」で、低くても2億円から5億円、本場のスイスでは10億円以上が当たり前とされる。2つ目は「サービスの範囲」で、資産運用に留まらず、税務や相続対策、不動産や美術品の管理、さらには子供の留学手配まで、顧客の人生に関わるあらゆる金融サービスを包括的に提供する。



3つ目は「関係性の深さ」だ。担当のバンカーが何十年にもわたって同じ家庭を担当し、「世代を超えて資産を守っていくという発想」が根底にある。この信頼関係の構築こそが、プライベートバンクの本質的な価値であると宮脇氏は指摘した。



その信頼の歴史は古く、起源は800年以上前の十字軍時代にまで遡る。特に1815年のウィーン会議でスイスが永世中立国となったことが決定的となり、「どんな戦争が起きても資産は没収されない」という安心感が世界の富裕層を引き付けた。かつては、経営者が全財産を担保に顧客の資産を運用する「無限責任」の制度があり、これが堅実な運用哲学と信頼の土台を築いたという。



しかし近年、日本の外資系プライベートバンクは撤退が相次いでいる。宮脇氏によれば、その理由は日本の厳しい金融規制によるコンプライアンスコストの高さや、中国やインドネシアなど他のアジア市場の魅力が増していることにあるという。



宮脇氏は、プライベートバンクの利用には最低でも数億円の資産に加え、既存顧客からの紹介が必要な場合がほとんどであり、そのハードルは極めて高いと解説。最後に宮脇氏は、「単に資産を増やすだけでなく、一族の資産をいかにして守り、継承していくかという、超富裕層ならではのニーズに応える究極のサービスがプライベートバンクである」と動画を締めくくった。