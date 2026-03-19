クリント・イーストウッド、ロバート・レッドフォード、ジョン・ウェインらハリウッドを代表するスターたちと共演してきたベテラン俳優のマット・クラークさんが、89歳で死去した。



【写真】腰の手術後の合併症により亡くなったマット・クラークさん

マットさんは、マイケル・J・フォックスとクリストファー・ロイドが主演する大ヒット映画シリーズ第3作『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3』（1990年）でバーテンダーのチェスター役を演じ、幅広い層に親しまれた。



家族がTMZに伝えたところによると、3月15日の朝、腰の手術後の合併症により自宅で死去。数カ月前に腰を骨折していたという。



数十年にわたるキャリアで西部劇やドラマに多数出演。シドニー・ポラック監督の『大いなる勇者』（1972年）ではロバートと共演したほか、クリントとは『アウトロー』『白い肌の異常な夜』『センチメンタル・アドベンチャー』で顔を合わせた。また『11人のカウボーイ』ではジョンと、『ロイ・ビーン』ではポール・ニューマンとも共演している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）